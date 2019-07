Riquelme vuelve al club de sus amores

30 Noviembre 2007 |

El talentoso volante creativo Juan Román Riquelme volverá a jugar en Boca Juniors de Argentina, el club de sus amores, hasta junio de 2010, tras ser acordada la transferencia con el español Villarreal, quien lo mantenía alejado de las canchas.



"Estoy viviendo un día muy lindo. Soy el que más ilusionado está", dijo en rueda de prensa el futbolista, quien estará inhabilitado, sin embargo, para vestir la camiseta azul y oro en el Mundial de Clubes a jugarse en Japón, al no haber sido integrado oportunamente en la plantilla.



Un jugador de fútbol normal



Riquelme, de 29 años, contó que al firmar los papeles del pase "volvía a sentirme un jugador de fútbol, normal, igual que todos, con posibilidad de entrenar y de jugar los domingos".



El ídolo deportivo y ex jugador Diego Maradona, otro fanático boquense, respaldó el jueves la posición adoptada por Riquelme en la negociación entre Boca y Villarreal.



"Me parece bien que no le haya perdonado nada a nadie, ni al Villarreal ni a Boca. Me parece fantástico, porque es derecho del jugador cobrar lo que tiene que cobrar", dijo Maradona, en rueda de prensa luego de asistir a la práctica del plantel del DT Miguel Angel Russo, a quién brindó su apoyo.



Riquelme, el timonel de la selección argentina de fútbol, había sido este año el artífice de la conquista de la Copa Libertadores-2007 para la entidad de la Ribera, al jugar durante cuatro meses a préstamo.



"Vamos a disfrutar de Román durante 30 meses, después de una larga negociación", dijo el vicepresidente de la entidad 'xeneize', Pedro Pompilio, en la sala de conferencias de la institución.



Bienvenido Román



Tras agradecer al Villarreal por financiar a cuatro años el pago del contrato, cuyo monto y detalles no especificó, Pompilio se dirigió a Riquelme para decirle "Bienvenido Román, esperemos que te quedes mucho más que 30 meses, pero empecemos a recorrer estos 30".



"Seguramente mi contrato se va a largar mucho tiempo más. Quiero jugar el Mundial de 2010 (Sudáfrica) y que todo termine de la mejor manera", respondió más tarde el futbolista.



El intermediario Marcos Franchi había participado de las conversaciones que alcanzaron el éxito, aunque fueron arduas y duraron desde agosto pasado.



El futbolista adelantó que jugará en Boca hasta el 2010, confirmando su disposición de quedarse un año gratis en el plantel 'xeneize', pues el contrato con Boca concluirá en 2009, según fuentes del club.



"Román ha tenido la grandeza de alargar su contrato por 12 meses", señaló Pompilio en la rueda de prensa.



El acuerdo para la vuelta de Riquelme fue cerrado durante una reunión en Buenos Aires entre dirigentes de Boca y Villarreal la semana pasada, pero había quedado pendiente el arreglo con el jugador.



La negociación se había trabado por las exigencias del futbolista de recibir la misma cantidad de dinero que ganaría por jugar otros dos años en el club español y por diferencias en temas impositivos con el Villarreal, que finalmente fueron saldadas.



Otro dirigente de Boca, Juan Carlos Crespi, dijo que Boca hará todo lo posible para incluir a Riquelme entre los jugadores que disputarán el Mundial de Clubes en Japón, hacia donde el plantel partirá la semana próxima, aunque el volante no figura en la lista preliminar de 30 jugadores enviada a la FIFA.



Un vocero de la FIFA había dicho el jueves en Buenos Aires que Riquelme está inhabilitado para el Mundial de Clubes.



Riquelme, que no jugó este año en Villarreal por diferencias con el entrenador chileno Manuel Pellegrini, había regresado a España la semana pasada luego de disputar el partido en el que la selección argentina perdió 2-1 ante Colombia en Bogotá por las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Sudáfrica-2010.



"Yo no tuve problemas con nadie (en el Villarreal). No tengo más que agradecimientos para la gente por todo el cariño que me dio", dijo Riquelme.



El volante jugó a préstamo en Boca durante seis meses este año, etapa en la fue la gran figura en la obtención de la Copa Libertadores de América-2007, título que ya había ganado en 2000 y 2001 con la camiseta auriazul.



Con Boca, Riquelme obtuvo además los torneos Apertura-1998, Clausura-1999 y Apertura-2000, y la Copa Intercontinental (2000).