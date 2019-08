Dos millones ganó Mayorga

30 Noviembre 2007 |

11:45 a.m. |

END

Para la gran cantidad de incrédulos, fue cierto todo lo dicho por Ricardo Mayorga. En su pelea contra Fernando Vargas “El Matador” recibió la mejor paga de su vida como boxeador. Aún cuando él no era campeón, la pelea no era por título, y el pinolero venía de una triste derrota ante Oscar de la Hoya.



Según informes extraoficiales, Mayorga logró una bolsa de 2.2 millones de dólares, con posibilidades de incrementarse a través del “pago por ver”, convirtiéndose en el mejor salario que “El Matador” ha logrado durante su carrera como profesional.



Cuando peleó contra Oscar de la Hoya, el contrato que Mayorga firmó con Don King para la pelea fue de un millón de dólares cerrados, según dio a conocer en su momento Marc Ratner, quien estaba al frente de la Comisión Atlética de Nevada.



Mayorga, previo a su pelea contra Vargas, dijo: “Estoy ganando 2.8 millones de dólares para esta pelea. En eso acordé con Don King”. En ese instante, todos lo vieron incrédulamente. Se pensó que era otra mentira más de Mayorga, pero estaba en lo cierto.



Durante la conferencia post-pelea “Mayorga-Vargas”, se dijo que el púgil azteca estaba recibiendo cinco millones de dólares, mientras que Ricardo, casi la mitad de ello. Pero también se manifestó que por el servicio pague por ver, Vargas podía alcanzar una suma de más de 10 millones de dólares, y los bonos se incrementarían para Ricardo.



“Ese fue uno de los acuerdos que Ricardo hizo con la promotora para la que actúa. Seguramente será una buena paga para él, pero detalladamente estaremos sabiendo de todo eso aproximadamente en una semana”, dijo Armando García, ex referí y actual Presidente de la Comisión Atlética de California.



Durante las entrevistas previas al gran choque, Ricardo siempre comentó de la cancelación de sus deudas y de su arribo a Nicaragua para Navidad. “Yo tengo compromisos que saldar, y lo haré una vez que culmine este choque. Así podré pasar las fiestas navideñas junto a mi familia”, dijo el púgil pinolero.



Así que tras la confirmación de un gran salario por su pelea contra Vargas, Mayorga recibió la mejor bolsa de su carrera, aún cuando todos creían que sus mejores años en el pugilismo habían pasado.

Recobra vida pelea “Rosendo-Chiquita”

Ayer, desde las oficinas de Don King, se conoció que el posible choque entre Rosendo Álvarez y Humberto “La Chiquita” González retoma fuerzas, luego que la posibilidad se desvaneciera semanas atrás por un posible compromiso de Rosendo que no pudo llevarse a cabo.



La pelea estaría pactada a realizarse en enero, quizás en la función “Trinidad contra Roy Jones”, según se dio a conocer. De lo contrario, se llevaría a cabo en México, siempre en el mes de enero.



“Don King también me dio permiso que podía pelear en Estados Unidos bajo la promotora de mi esposa Boxing Star, para la cual pensamos conseguir una licencia en el estado de California”, dijo Álvarez, quien aseguró que las relaciones con su promotor caminan pacíficamente.



De Rosendo se dijeron muchas cosas en Los Ángeles, especialmente que presenta una gran vocación para ser entrenador. “Hay personas que me han dicho que los entrene. Yo en lo personal creo que aún tengo para brillar en el boxeo como peleador, pero me gusta la idea de ser adiestrador en el futuro”, dijo Álvarez.