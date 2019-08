Maradona será asesor futbolístico del Boca

El ex astro del fútbol Diego Maradona (42 años) será asesor futbolístico ad honorem de Boca Juniors, informó Pedro Pompilio, actual vicepresidente del club y próximo a asumir como titular de la entidad 'xeneize'.



"Trabajará tanto con el fútbol profesional como con el amateur. Será un cargo ad honorem, ya que él me manifestó que no quiere cobrar nada a cambio. Es una gran satisfacción", expresó el dirigente a radio La Red.



Pompilio, quien reemplazará en el cargo al alcalde electo de Buenos Aires, el poderoso empresario Mauricio Macri, dijo que Maradona "será un asesor futbolístico de la presidencia y un motivo de consulta permanente".



"Él tiene otros compromisos contractuales y no le podemos requerir que concurra diariamente al club. Para mí es una gran satisfacción y se lo agradecí mucho", señaló el dirigente.



Libro abierto del fútbol



"¿Quién no quiere tener un manual a mano para tomar decisiones?", dijo Pompilio, comparando a Maradona con un "libro abierto del fútbol".



Pese a su desvelo por Boca, el club de sus amores, el sueño del ex capitán del campeón del Mundial de México-1986 es dirigir a la selección argentina.



En los últimos años, el 'Pelusa' tuvo varias crisis de salud que pusieron en riesgo su vida y estuvieron relacionadas con su adicción a la cocaína.



Actualmente, junto a otros veteranos de distintas nacionalidades, se dedica al showball, una modalidad del fútbol de sala que se juega en dos tiempos netos de 25 minutos, con siete jugadores de campo.