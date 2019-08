Hijo de Chávez sigue creciendo

Julito César Chávez pasó la dura prueba al noquear efectivamente en seis sensacionales rounds al zurdo local Ray Sánchez III, la noche del sábado en el Coliseo Tingley.



El pleito se tornó emocionante y sirvió para comprobar que Julito (150 libras) es inteligente, posee fuerte pegada y también soporta castigo, ya que se llevó duros golpes del valiente Sánchez (149).



Como ya es costumbre, Chávez combinó sus bombazos al hígado con su educado jab y remates de derecha a la cabeza. Nunca se engolosinó y poco a poco fue minando el poder de su adversario, hasta dejarlo en la lona.



En el primer asalto, Julito (150) penetró una larga derecha a la cara, seguida de poderoso disparo a la quijada. En el segundo, cimbró a su rival con durísimos opers, pero a cambio recibió cuatro derechas.



En el tercero, explotó sus puños e hizo sangrar por la boca a Sánchez. En el cuarto rollo, Chávez se dio un respiro al dedicarse a boxear, pero ya casi al final estuvo a punto de tumbar a su enemigo.



El quinto giro fue altamente emotivo. Ambos contendientes combatieron de poder a poder ante la alegría de las cerca de 7 mil almas que acudieron a ver “Furia Latina”.



En el giro seis, con fulminante oper, Chávez puso en pésimas condiciones a Sánchez y luego le atizó una serie a dos manos para mandarlo a la lona para la cuenta completa del réferi Jesse Reyes. Todo acabó al 1’33’’ de esta ronda.



“Listo para mejores cosas”

Muy contento, tras vencer por KO en seis fragorosos capítulos a Ray Sánchez III, expresó que la victoria se debió al fuerte entrenamiento que realizó.



“Me sentí muy fuerte, mi rival estuvo muy habilidoso, pero pienso que cuando sintió mi golpeo no quiso pararse a cambiar golpes”.



Chávez expresó que “estoy a lo que diga mi promotor y empresa, ellos dirán cuándo me lanzarán por el campeonato mundial. Sánchez nunca me lastimó, aunque debo reconocer que es muy valiente y soportó mucho castigo”.



JC Chávez, por su parte, manifestó que su vástago “se vio muy bien, gracias a Dios, siempre le he dicho que tenga paciencia. Será campeón del mundo, posiblemente a finales de 2008”.



En cuanto al excelente desempeño de su heredero, apuntó: “Me gustó, pero hay que corregir algunos errores”.



Jorge “Travieso” Arce comentó que su rápida victoria sobre el tailandés Medgoen Singsurat, “se debió al gran trabajo que hice en el gimnasio. Me sirvió cambiar de equipo e irme a entrenar a Los Ángeles”.



Lanzó retos a los supermoscas y gallos: “Ahí les voy, sigue Martín Castillo y luego el monarca que tenga un cetro mundial de las 115 libras. Más adelante buscaré el de las 118”.



Óscar “Panterita” Esquer se dijo robado en el pleito que perdió por fallo unánime ante el boricua Iván Calderón: “Hice todo para ganar, pero lo favorecieron. Me queda el consuelo de que el público se me entregó”.



Calderón indicó: “Definitivamente fue una pelea muy competitiva, mi rival estaba hambriento de triunfo, pero mi boxeo y experiencia me sacaron adelante”.