Locura por boletos en Pelea Mayweather-Hatton

De acuerdo con Ticketsnow.com, que se hace llamar “el principal mercado mundial independiente de boletos de eventos superiores del mundo”, el duelo de este sábado por la noche entre Ricky Hatton y Floyd Mayweather tiene una demanda que es comparable con la batalla Mayweather-De la Hoya en mayo, que quebró récords de taquilla en Nevada, junto con los números de pague por ver que fueron sin precedentes.



Los boletos para esta pelea, que tiene lugar en el MGM Grand en Las Vegas, se extienden de $1,070 a $12,840 en su sitio web. Para De la Hoya-Mayweather, los boletos se fueron de $1,220 a $14,375 en abril. Los clientes han pagado un promedio de $1,772 por boleto.



Era obvio que con el estado actual de Mayweather, en su mejor momento y considerado el número uno en el ranking libra por libra, agregando la imagen “de me aman o me odian” que provoca fuertes emociones entre los fanáticos del boxeo, combinado con la popularidad inmensa de Hatton y su contingente británico, se produciría este desborde enloquecedor.



En la conferencia de prensa inicial en Los Ángeles, Richard Schaefer, el presidente de Golden Boy Promotions, anunció orgullosamente que los boletos para este evento se habían agotado en casi media hora, algo que es fenomenal para Golden Boy y los participantes involucrados. Sin embargo, hay una desventaja, cuando parece que la mayor parte de estos boletos fueron engullidos por los casinos, sus jugadores empedernidos, patrocinadores y corredores-revendedores.



Otra vez, ellos estaban mirando desde afuera --y realmente no podrían haber tenido una oportunidad de comprar boletos para esta pelea.





“Un buen amigo mío y yo hemos estado contemplando conseguir boletos para Mayweather-Hatton, casi antes de que la pelea ni siquiera fuera un hecho. En ese momento nos enteramos de la venta de boletos, y coincidimos en precios de 750 y 1,000 dólares.



“Básicamente he estado reconsiderando cuánto dinero quiero gastar para esta pelea. Aunque todos estamos muy curiosos sobre Mayweather-Hatton, prefiero ir a ver Cotto-Mosley, que es garantizado más explosivo”, apunté.



Ahora un aficionado debe preguntarse: ¿por qué estoy llenando mis bolsillos con dólares ganados con tanto esfuerzo? Es demasiado dinero para cualquiera.



“Bien, nuestra decisión fue fácilmente tomada hoy (ayer), cuando los boletos fueron vendidos en minutos, para más tarde averiguar que los revendedores están vendiendo los boletos de $1,000 por $25,000 dólares. Quiero decir, ¿cómo puede ocurrir esto? ¿Cómo pueden los revendedores comprar todos los boletos y sacarle los ojos al público?

“Hay algo muy equivocado cuando usted no puede conseguir boletos fijados a un alto precio para comprarlos a precio escandalosamente más altos; la razón es que ellos son aumentados 25 veces más.



Recibí este buzón: “Steve, leí su artículo sobre la conferencia Mayweather-Hatton. Soy uno de los fanáticos que trataron de conseguir boletos por una hora, hombre. ¡A partir del momento en que se pusieron en venta, yo estaba en el internet y el teléfono tratando de comprar! ¡Es una locura, hombre! Lo que más me molesta es que soy fanático a muerte. Mi esposa y yo no hemos fallado una pelea de De la Hoya y Mayweather en muchos años, casi una década, y para fallar esta pelea es duro si usted me pregunta. Usted no tiene idea de lo decepcionado que estoy, Steve. Adoro este deporte y perderme esta pelea es duro”.



Ciertamente, es una locura la búsqueda de boletos para esta pelea.