Rijkaard responsabiliza a Ronaldinho de su suplencia

El entrenador del Barcelona, Frank Rijkaard, aseguró que la suplencia en los últimos partidos de Ronaldo de Assís 'Ronaldinho' responde al rendimiento del propio jugador, ya que cree que el brasileño "cuando quiere, siempre está en el campo".



Por vez primera en sus 137 partidos en Primera División, Ronaldinho fue suplente en la última jornada de Liga, ante el Espanyol (1-1), una circunstancia que obliga al jugador a "mentalizarse y demostrar que es un gran jugador", según el preparador holandés.



Sin embargo, Rijkaard, en una entrevista concedida a Ona Fm, califica a Ronaldinho como "el jugador más grande" y subraya que "se puede decir que un entrenador no sienta a Ronaldinho, sino que es él mismo, porque cuando quiere está en el campo siempre".



Además, el técnico azulgrana insiste en que la suplencia del brasileño es una decisión del cuerpo técnico y niega que responda a ninguna instrucción "de (Txiki) Begiristain (director deportivo), ni de la directiva".



"He tomado mi decisión cuando quería, yo tenía mis ideas y de vez en cuando hay que decir 'ahora creo que hay que tomar la decisión' con sólo un objetivo, es recuperar a los jugadores que tenemos que recuperar, en este caso, Ronaldinho", apuntó el técnico.



Rijkaard, además, elogió el "buen comportamiento" de Ronaldinho "con sus compañeros" y confirmó que ha hablado con su jugador sobre su suplencia. "Es normal que los jugadores necesiten momentos para reaccionar y mentalizarse, y después rendir muchísimo para el equipo. Hay momentos en los que hay que luchar contra las circunstancias y reaccionar con orgullo, con carácter, con el corazón y con pasión".



El entrenador barcelonista también explicó el enfado de Deco, molesto al reclamar la presencia del médico del primer equipo en un entrenamiento, responde a la "ansiedad" del centrocampista "de querer volver al equipo" después de su lesión.

"No era el momento de entrenar con el equipo y hoy, el cuerpo médico ha dicho que sí, y ahora le veo muy bien y muy metido en el grupo", explicó.



Sobre la ausencia de Henry, que estará al menos dos semanas de baja para recuperarse de los dolores que le provoca la discopatía vertebral que sufre, Rijkaard negó que el francés se haya borrado del equipo y desveló que el delantero "ha jugado la mayoría de los partidos con molestias".



"He hablado con él y le he dicho 'tómate tu tiempo para recuperarte y sentirte mejor', porque para un jugador de su fama no es correcto que siga así, sin estar contento en el campo", dijo sobre el estado de forma del francés, cuya presencia "será fundamental en la segunda vuelta".



Cuestionada desde varios sectores su continuidad en el banquillo del Camp Nou a partir de la próxima temporada, Rijkaard incidió en que los rumores sobre su futuro no le afectan, y tampoco los comentarios sobre sus posibles sustitutos. "Pensar en las cosas que pueden pasar no te ayuda; uno se queda siempre con el momento actual", expresó.



Rijkaard también explicó su visión sobre la aplicación del nuevo código interno del vestuario, confirmando su inclinación por el diálogo antes que el castigo. "El código interno existe, pero sólo se usa cuando es necesario. Yo no soy persona de poner multas y este año no he puesto ni una".