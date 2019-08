El Corinthians deciende de división

El astro del fútbol brasileño Pelé lamentó el jueves el descenso a segunda división del Corinthians, histórico club y máximo rival de su equipo, el Santos, y culpó del hecho a la asociación con el fondo de inversiones MSI.



El descenso del segundo equipo más popular de Brasil, tras el Flamengo, se materializó el pasado domingo en la última jornada del Campeonato Brasileño.



El 'rey del fútbol' recordó que ya había alertado en varias ocasiones de los problemas que podrían surgir con la asociación del club con el fondo de inversiones MSI, que formó un equipo campeón en 2005 trasferencias astronómicas pagadas en paraísos fiscales, que la justicia brasileña está investigando.



"Cuando comenzaron las negociaciones del Corinthians con Kia (Joorabchian, presidente de MSI en Brasil), dije que el aficionado del Corinthians no debería estar feliz por esta asociación".



Pelé aconsejó que "sí debería correr detrás del dinero de las otras empresas que hicieron contratos con el club y que nadie explicó cómo ese dinero salió del club".



Según Pelé, esta asociación ha sido la principal causa que ha desestabilizado al club paulista hasta su pérdida de categoría.



El MSI fichó en 2005 entre otros jugadores de postín a los argentinos Carlos Tevez, Javier Mascherano, Sebastián Domínguez y el entrenador Daniel Passarella, que sólo permaneció en el club unas semanas.



Con este plantel, el Corinthians se alzó con el título de campeón de liga, pero la policía brasileña acabó descubriendo que detrás de esta operación financiera escondía una trama de lavado de dinero.



Un juez brasileño ordenó el pasado julio la prisión de tres dirigentes de MSI, entre los que se encuentran el iraní Kia Joorabchian y el presidente de la empresa, el magnate ruso Boris Berezovski, que no se han presentado ante la justicia brasileña.



Las cuentas en Brasil de esta empresa británica también fueron bloqueadas.



El ex presidente del club, Alberto Dualib, tuvo que responder ante una comisión parlamentaria, que acabó archivando el caso el pasado noviembre.



Después del descenso, según Pelé, al Corinthians sólo le queda "hacer lo que hizo el Palmeiras: ser campeón de la segunda división y subir".