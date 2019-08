¡Qué angustia!

Dichoso el árbol que es apenas sensitivo y que le valen duelos tan cerrados, sufridos y agobiantes como el de anoche, salpicados de múltiples factores.



En el octavo inning, la diminuta ventaja india por 1-0, engrandecida por la proximidad del final de juego parecía estar a punto de ser convertida en pedazos. Chinandega tenía las bases llenas con un out frente al relevista Rafael García con un nudo bloqueando todas las gargantas mientras bateaba Adam Fox.



Chinandega se precipitó y naufragó. Ganó el Bóer 1-0, con Juan Figueroa (5-2) realizando un pitcheo inmenso después de un inicio vacilante, Raúl Marval impulsando la única carrera con cohete en el cierre del cuarto episodio estando dos a bordo contra Enmanuel Ulloa (0-1), y Rafael García cerrando las puertas con doble llave en un verdadero trabajo de salvamento.

¡Cómo debe haberle dolido la cabeza a Dan Bilardello al caer el telón!



La brillantísima atrapada de Travis Ezi sobre una línea envenenada de Stanley Loáisiga entre left-center en el inicio del tercero; el turno de John Pachot con dos a bordo en el séptimo con Figueroa mostrando señales de desgaste; la gestión defensiva de Raúl Marval en dos grandes ocasiones; la bola escapada a Manuel Mejía con bases llenas que facilitó la tentación de tomar un riesgo para entregar el importantísimo segundo out; y el ponche a Fox con un pitcheo alto matando ilusiones, atormentaron al timonel de los occidentales que cada vez que levantan cabeza, vuelven a tropezar.



¡Qué tan difícil es para un equipo con tanto material construir una racha de dos victorias!



Noel tocaba temprano, lo vio Bilardello y anoche con dos a bordo sin out, abriendo el juego, el tercer bate, Ambriorix Concepción, lo intentó y falló. Nunca regales un out antes del cantar de los gallos, debe decir algún manual.



Pero en el octavo, nuevamente con dos circulando sin out, Concepción no tocó y bateó libremente. Tuvo suerte porque su batazo al jardín derecho fildeado por Jorge Núñez provocó un tiro a tercera en busca de un out poco probable corriendo Batista, y Valentín se metió en segunda.



Con dos hombres en posición anotadora, Loáisiga fue boleado llenando los costales. Fue entonces que ocurrió lo de la bola escapada y el out en home. García, galvanizado, ponchó a Fox y se escuchó el ruido de Carretas Naguas paseando esperanzas muertas en las calles de Chinandega.



Interesante y atractivo juego alrededor de la estrechez que todo 1-0 implica. Mucha angustia en los dos lados y otro triunfo indio.



Gourriel empezó la Gritería anoche y debe continuar haciéndolo hoy.