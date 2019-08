Andruw Jones con los Dodgers

El jardinero central Andruw Jones llegó la noche de miércoles a un acuerdo preliminar con los Dodgers de Los Ángeles, para un contrato de dos años por 36,2 millones de dólares, el quinto salario promedio más cuantioso en las Grandes Ligas.

Jones, el ex astro de los Bravos de Atlanta que ha ganado diez Guantes de Oro consecutivos, buscará redimirse tras un 2007 en el que redondeó su peor año con el madero durante su carrera.

El jardinero debe aprobar el examen físico para formalizar el convenio, dijo una persona familiarizada con las negociaciones y que pidió no ser identificada debido a que no hubo un anuncio oficial.

Con cinco participaciones en el Juego de Estrellas, Jones recibirá un bono de 12,2 millones de dólares por la firma del contrato, de los cuales 5,1 millones serán pagados el año próximo, 2,1 millones en 2009 y cinco millones en 2010.

Tendrá un salario de nueve millones el año venidero y 15 millones en 2009, además de que el contrato incluirá una cláusula para vetar canjes.

El convenio de Jones con los Dodgers fue divulgado primero en la edición electrónica del periódico Los Angeles Times.

Scott Boras, representante de Jones, declinó confirmar el acuerdo, aunque insinuó la consecución de un trato.

“Estar con un equipo competitivo fue una parte muy, muy importante de este proceso”, dijo.

Jones bateó de .222 la temporada anterior, su promedio más bajo desde el .217 en 106 turnos como novato en 1996. Los 26 cuadrangulares que pegó fueron su menor cantidad desde 1997. Impulsó 94 carreras para los Bravos, pero terminó con un magro porcentaje de .311 en promedio de embase.

El jugador curazoleño devengó 13,5 millones de dólares la temporada anterior, la última de un contrato de cinco años. Los Bravos no intentaron retenerlo.

“Amarran” a Wily Mo Peña

Los Nacionales de Washington evitaron acudir a un proceso de arbitraje y le ofrecieron un contrato de dos años con el jardinero dominicano Wily Mo Peña.

El guardabosque aceptó un acuerdo que le pagará cuatro millones de dólares en dos años si el jugador activa una opción mutua para renovar el contrato para el 2009, o siete millones si el equipo lo hace.

Los Nacionales también ficharon al infielder Aaron Boone por un año y un millón de dólares, y al jardinero Ryan Langerhans por una temporada y 500.000 dólares.

Peña bateó .293 con ocho jonrones y 22 remolcadas en 37 partidos con Washington este año luego de llegar al equipo el 17 de agosto en un cambio procedente de los Medias Rojas.

“No creo que tuviéramos a alguien intimidante en nuestra alineación” antes de la llegada de Peña, indicó el manager dominicano del club Manny Acta.

Los Nacionales tuvieron promedio de 3,9 carreras por partido antes de la llegada de Peña, y cinco cuando se unió a la novena.