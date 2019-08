Al Real Madrid no le interesa Ronaldinho

Real Madrid no tiene ninguna intención de buscar los servicios de Ronaldinho, cuya luna de miel con el Barcelona es cosa del pasado.

El futuro de Ronaldinho en el Barça está en duda luego de informes de que el astro brasileño está molesto por la reducción en su tiempo de juego. Hasta el momento, ha sido vinculado con el Chelsea y el Milán.

“Tenemos unos jugadores muy buenos, y a un jugador como Ronaldinho no lo ficharíamos, no tendríamos sitio”, dijo el director deportivo del Madrid Pedrag Mijatovic a la cadena de televisión española Cuatro.

El diario deportivo Marca reportó el jueves que una transferencia a Chelsea le costaría al club inglés unos 146 millones de dólares, y el atacante ganaría unos 14.6 millones anuales.

Ronaldinho fue suplente en los dos últimos partidos del Barça, ambos empates. Fue la primera vez que el brasileño no es titular con el equipo blaugrana desde que llegó a España en 2003 procedente del Paris Saint-Germain.

“No es normal que un jugador tan importante como Ronaldinho esté de esa forma tan inactivo. Quizá podría salir, porque difícilmente aguanta ser suplente”, indicó Mijatovic.

Ronaldinho ha sido criticado este año por un descenso en su nivel de juego, y su vida social también es tema de discusión en el ambiente catalán.

“No me gusta hablar de los rivales, en este caso del Barcelona, pero en este momento el Madrid tienen mejor ambiente dentro del vestuario”, señaló Mijatovic. “Todos los días sale alguno de sus jugadores con declaraciones, que pueden ser ciertas, pero perjudican, y hay que reconocer que aunque tienen un gran equipo, en este momento están viviendo una situación complicada”.

En abril, el presidente del Milan, Silvio Berlusconi, dijo que separó 146 millones de dólares para fichar a Ronaldinho una vez termine su contrato con el Barcelona, y el hermano y representante del jugador, Roberto Assis, dijo que el equipo italiano es la primera alternativa si se va de Barcelona.