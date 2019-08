Barry Bonds quiere seguir jugando

Después de hacer su comparecencia ante una juez federal en San Francisco para declararse "no culpable" de los cargos de perjurio y obstrucción a la justicia, el toletero Barry Bonds, tiene como objetivo el seguir jugando la próxima temporada en las Grandes Ligas a sus 43 años.



Bonds fue acusado con cuatro cargos de perjurio y un cargo de obstrucción a la justicia el pasado 15 de noviembre por supuestamente mentirle a un gran jurado cuando testificó que no sabía que estaba tomando sustancias para mejorar el rendimiento.



El ex toletero de los Gigantes de San Francisco ante una juez federal se declaró "no culpable" de los cinco cargos y puesto en libertad bajo su responsabilidad y sin custodia, pero de violar los términos impuestos podría se sancionado con una multa de 500 mil dólares.



A pesar de todos los problemas legales que le puede acarrear lo que será un casi seguro juicio a partir del próximo año, la siguiente visita al juzgado para Bonds será el 7 de febrero del 2008, unos días antes que den comienzo los campos de entrenamiento, el rey de los jonrones cree que todavía puede aportar algo con el bate.



El director ejecutivo del Sindicato de Jugadores de las Grandes Ligas, Donald Fehr, también es partidario que Bonds siga en activo porque hasta ahora no se ha demostrado que haya cometido ninguna violación con la ley.



"Una acusación contiene solamente alegaciones, y en este país cada demandado, incluyendo a Barry Bonds, tiene el derecho a la presunción de la inocencia a menos que y hasta que sea probada su culpabilidad", dijo Fehr, a través de un comunicado.



No le renovaron el contrato



Sin embargo, los Gigantes, el equipo que la pasada temporada le pagó 20 millones de dólares, no quiso renovarle su contrato y se encuentra como agente libre.



Al margen de los asuntos legales, que se los llevará un equipo millonario de abogados, Bonds con su agente Jeff Borris, trabajan en la búsqueda de la mejor opción para que pueda seguir jugando en las Grandes Ligas.



Durante la pasada temporada, cuando batió la marca de todos los tiempos de jonrones del legendario Hank Aaron, Bonds logró en los 126 partidos .276 de promedio de bateo, con 28 jonrones 66 carreras impulsadas y 75 anotadas.



Vuelve en 2008



"En estos momentos está entrenando y le gustaría volver en el 2008 para conseguir un anillo de Serie Mundial para su dedo", adelantó Borris, la página oficial de la liga MLB.com. "No hay duda que Barry quiere continuar jugando. Así que estoy buscando trabajos para él con equipos que estén comprometidos en ganar".



Sin embargo, no parece que la misión de Borris sea fácil, al menos dentro de la Liga Nacional, donde no existe la figura del bateador designado y las rodillas de Bonds no están ya para jugar todos los partidos en los jardines y como emergente no sería tampoco demasiado rentable.



El piloto de los Tigres de Detroit, Jim Leyland, amigo de Bonds y el primero que lo dirigió cuando jugaba con los Piratas de Pittsburgh, dijo recientemente que no pensaba que Bonds pudiese ser una pieza válida para su equipo.



Eso lo dijo antes que lograsen el fichaje del tercera base venezolano Miguel Cabrera, que fue traspasado por los Marlins de Florida.



"Se que quiere jugar y me gustaría verlo en acción, porque está en gran forma, pero no será fácil que encuentre acomodo a sus exigencias en un equipo con pretensiones de conseguir un anillo de campeón de la Serie Mundial", valoró Leyland al periódico "San Francisco Chronicle".



Borris insiste que las estadísticas de Bonds, al margen de su edad y los posibles problemas legales a los que se tendrá que enfrentar, le hacen merecedor a seguir activo y en un equipo de las Grandes Ligas.



Lo que el agente de Bonds no ha dicho es a que precio quiere seguir jugando su cliente, porque con toda seguridad no habrá un equipo que le vaya a pagar ni la mitad de los 20 millones de dólares que la pasada temporada recibió de los Gigantes.