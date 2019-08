Vallejos, el Más Valioso

El cátcher de León, Julio Vallejos, fue condecorado como el Jugador Más Valioso del Juego de las Estrellas de la Liga Nicaragüense de Béisbol Profesional, al dar el batazo clave para que los Nacionales empataran a tres carreras con los Extranjeros.

Con un out en la pizarra, Vallejos ligó sencillo en el noveno inning ante Pedro Minaya, impulsando desde la intermedia a Gilton Calderón, quien había ligado hit, empatando el juego y culminando así el encuentro.

“Soy una persona bendecida por Dios. Este reconocimiento es otro más que obtengo, y es producto de la dedicación, la entrega y los camcbios que he hecho en mi vida. Me siento feliz y este premio no sólo es mío, sino de todo el team León y mi familia”, dijo Vallejos.