Nicas empatan con Extranjeros

Una vez más, los peloteros importados no pudieron salir airosos contra los Nacionales en el Juego de Estrellas. Esta vez no perdieron, pero tampoco ganaron. Fue un empate 3-3 difícil de digerir.

El team extranjero y su intimidante alineación no causaron el impacto que se esperaba en el terreno. Los Nacionales, como siempre, dependieron del pitcheo y al final, todo culminó en un empate a tres carreras por bando.

Luke Gorsett fue uno de los destacados por los Extranjeros al ligar dos imparables y producir dos carreras, además que anotó una. Julio Vallejos con imparable al center, privó a los Extranjeros del triunfo, empatando el juego a tres.