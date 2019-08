Los pronósticos que se escucharon alrededor del muy esperado Desafío de las Estrellas de la Liga Profesional de Béisbol fallaron en su totalidad… No fue lo que se esperaba, aun cuando escudriñamos todos los ángulos. Y el desenlace, un empate a tres carreras, para muchos fue lo peor que pudo ocurrir.

No sólo porque los extranjeros y su intimidante alineación se trabaron ante el pitcheo Nica, o porque la serpentina de la tropa de Gourriel, con todo y lanzadores de más de 90 millas, no pudieron preservar una ventaja de tres carreras.

Los pronósticos fallaron, porque mientras todos llegaron entusiasmados al estadio a ver un verdadero espectáculo adornado de cuadrangulares, grandes atrapadas y buen pitcheo, lo que observamos fue “un show con poco brillo”, que desembocó en un triste empate e inconformidad del público.

Es más, pocos se dieron cuenta, pero hasta hubo alteración de batería por los Nacionales. En el cierre del octavo, Avellán bateó cuando no le correspondía. El turno era de Gilton Calderón, pero se adelantó. En el noveno, Avellán tenía que abrir tanda, pero fue Calderón quien bateó, ligó hit y luego anotó la carrera del empate.

Durante los primeros cinco episodios, ambos clubes fueron anulados por completo a la ofensiva. Juan Figueroa y Julio Ráudez fueron los abridores, pero tras un episodio de labor, fueron reemplazados por el relevo.

El juego se mantuvo sin alteraciones de la ofensiva, y siendo el pitcheo el amo y señor del juego.

Durante los primeros cinco episodios, todo tipo de rebelión con el madero fue neutralizado con grandes jugadas defensivas como la de Jimmy González en el quinto sobre batazo de Wilson Batista, o bien a base de fuego desde la loma, como lo hizo Melvin Cuevas también en el quinto episodio, ponchando a tres mientras tenía casa llena.

Pero en el sexto, el duelo monticular se esfumó, y fueron los Extranjeros quienes golpearon de primero… Construyeron rally de tres carreras, sobresaliendo Luke Gorsett con sencillo y dos remolques.

Pero en el cierre del exto, Miguel Pérez apareció en la loma, y tratando de manejarse “al suave”, fue víctima de un doble de Danilo Sotelo que produjo dos para estrechar el marcador a 3x2.

Así se mantuvo el encuentro hasta que llegó el cierre del noveno.

Con Gilton corriendo en la intermedia y un out, Vallejos, quien había fallado antes en rola al campo corto, se apareció ante el veloz Pedro Minaya. Tras varios pitcheos, finalmente le cazó una recta, ligando imparable y empatando el juego a tres.

Existió la posibilidad de ganar el desafío, luego de un wild-pitch que mandó a Julio a la segunda, pero Edgard López falló, y Norman Cardoze elevó al izquierdo para culminar así el encuentro.