A Kaká no le gusta la revancha

El brasileño Kaká, la estrella del AC Milán, afirmó este domingo en Yokohama, Japón, que no le gusta el término revancha de cara a una posible final del Mundial de Clubes ante Boca Juniors, que ganó al equipo italiano la final de la Copa Intercontinental en 2003.



El Boca Juniors iniciará su participación en el Mundial de Clubes el miércoles en Tokio, en semifinales contra el equipo tunecino del Etoile du Sahel, campeón africano, mientras que AC Milán se medirá en la misma instancia un día después contra el Sepahan iraní o el Urawa Red Diamonds japonés.



"No me gusta el término 'revancha'. En 2003 ganó Boca y aquello terminó allí. Caso cerrado. Ahora hay que mirar hacia adelante", señaló Kaká. El brasileño acababa de llegar al AC Milán cuando perdió la final de la Copa Intercontinental por penales ante Boca Juniors en 2003.