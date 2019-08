“Tuve que pelear duro”

Boxing Max

La pelea de la cual se hablará mucho tiempo sigue siendo el tema. “Fue un rival muy difícil y tuve que ir a fondo. Me obligó a tomar tiempo", dijo Mayweather sobre su primer nocaut en dos años contra el británico Ricky Hatton. "Peleé en el interior y el exterior. Un verdadero campeón puede adaptarse a todo y eso es lo que hice”.

"Sabía que trataría de darme una paliza así que no entrené para esta pelea a medio camino. Me preparé 100 por ciento para esta pelea. Era definitivamente el rival más peligroso con el que alguna vez me he encontrado cara a cara”, agregó el brillante campeón.

Hatton era igualmente gentil después de la pelea.

"Me sentía muy fuerte pero me quedé abierto y él es mejor en el interior de lo que pensaba ", dijo Hatton. "Pensaba que estaba haciendo una buena pelea hasta que me golpeó con el tiro que me cortó. No sentí los disparos al cuerpo hasta que me cortó”.

"No es el peso Welter más grande contra el que he peleado, pero es fuerte. No pienso que es el punch más duro que he recibido, pero su boxeo es muy inteligente”, apuntó Hatton, resignado.

Cuando se le pregunto a Mayweather sobre una pelea potencial con el invicto campeón de peso welter Miguel Cotto el próximo año, respondió:

"Cotto es un gran campeón y la división de peso Welter es la mejor clase en el boxeo. Hay muchos fenomenales peleadores en peso Welter y la peso mediano junior, pero he hecho todo lo que quería lograr en el boxeo, así que no estoy pensando en pelear contra ninguno de ellos."

Mayweather se "retiró" después de su victoria en decisión dividida sobre Oscar De La Hoya en mayo y volvió al deporte al que había dedicado su vida. Tal vez ésta vez él lo hará, tal vez no.

Si Mayweather se mantiene en el retiro, será admitido en el Salón de la Fama la primera vez que su nombre adorne la papeleta, y con el dinero que ha hecho este año, él y su familia deben poder vivir muy cómodamente por el resto de sus días.

Hay coincidencia sobre lo espectacular que lució Mayweather derrotando al durísimo Hatton, un peleador de permanente agresividad.

Lució como un púgil completo juntando habilidades con una estupenda condición física. Hatton ofreció una gran demostración, pero esa noche se necesitaba mucho más que eso para poder vencer a Mayweather.