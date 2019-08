¿Hay interés por Bonds?

Todo hace indicar que la acusación en contra del líder jonronero de todos los tiempos en Grandes Ligas, Barry Bonds, no impedirá que siga jugando en Grandes Ligas la siguiente temporada.

La pregunta es: ¿Qué tanto interés hay por Bonds?

Nadie sabe hasta ahora si Barry Bonds será condenado. Tampoco si irá a prisión, o si ingresará al Salón de la Fama. Pero hay algo de lo que sí podemos estar seguros: la acusación del jueves en su contra no le impediría al mayor jonronero de las mayores jugar la siguiente temporada.

Los cargos contra Bonds en torno a una investigación sobre el uso de esteroides ciertamente proyectan una sombra sobre su historial en el béisbol y le dan una razón a los aficionados para acusarlo de usar drogas. Se cree que es poco probable que se vean afectadas sus posibilidades de trabajar.

En verdad, en casos de bateadores de alto nivel, como Jason Giambi, o relevos de mediano, como el dominicano Guillermo Mota, los escándalos no han detenido a nadie, especialmente si siguen siendo jugadores productivos.

El dominicano Sammy Sosa tuvo la oportunidad de continuar jugando, al igual que Dwight Gooden, Darryl Strawberry, Dave Parker y Keith Hernández. Incluso Steve Howe tuvo otra oportunidad, a pesar de haber sido suspendido siete veces, una de ellas de por vida.

El único que hasta ahora no ha regresado es el cubano Rafael Palmeiro. Tuvo resultados positivos de consumo de esteroides, pero para muchos colegas lo peor que ha hecho es implicar a un compañero en el escándalo.

A los 43 años, Bonds todavía puede jugar. Conectó 28 jonrones la temporada pasada y llegó a base el 48% de las veces, teniendo la mejor marca de las mayores.

Con esas cifras, los cargos ciertamente no lo convertirán en un intocable y lo peor que podría pasarle es que tenga que bajar su precio.

"No me siento feliz por él. Es algo malo para el béisbol. La cacería de brujas ya tiene mucho tiempo. Estaban tratando de atraparlo por cualquier cosa. Me siento mal por Barry y su familia", dijo su ex compañero en los Gigantes, Steve Kline.

Sin embargo, el ser agente libre podría serle muy beneficioso a Bonds. Baste tomar en cuenta lo siguiente: Si ningún equipo lo busca, el sindicato de jugadores podría presentar un recurso en contra de los 30 equipos de las mayores.