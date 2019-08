Hay que ser precavido Mourning recomienda no ser extravagantes

Los Ángeles, EU / EFE



El veterano pívot de los Heat de Miami, Alonzo Mourning, se mostró reflexivo sobre el incidente en el que el base Jamaal Tinsley, de los Pacers de Indiana, salió ileso el pasado fin de semana de un tiroteo cuando había abandonado en compañía de varios amigos un pub en Indianápolis.

"Tenemos que entender que todos somos vulnerables cuando nos ponemos nosotros mismos en situaciones donde el público tiene acceso", explicó Mourning. "Mucho más si salimos en plan de exponer nuestros lujos".

Mourning dijo que hay personas que se sienten celosas por lo que han conseguido los profesionales de la NBA y desean conseguir lo que tienen, por lo que los convierten en objetivos.

"No estoy diciendo que nos tengamos que esconder de la realidad que vivimos, pero no ser extravagantes", valoró Mourning. "No puedes ir a un club lleno de personas llevando colgado del cuello una cadena de 250,000 dólares o sacar de tu bolsillo un fajo de billetes de 100 dólares para que todos lo vean".

Mourning dijo que sería mucho mejor que se llevase una tarjeta de crédito.

"Si tú estás llamando la atención también estás buscando el tener problemas", subrayó Mourning.

Tinsley es el tercer jugador de los Pacers, incluido el alero Stephen Jackson, ahora con los Warriors de Golden State, que se ve envuelto en un incidente en el que se han utilizado armas de fuego y se han hecho disparos.

Mientras tanto la Policía de Indianápolis investiga el incidente, en el que el hermano de Tinsley respondió también a los agresores con disparos después que hiriesen en un codo a Joey Watato, miembro del cuerpo de entrenadores de los Pacers.