¡Invencible!

Diego Sandino está demostrando ser el mejor lanzador del terruño sin haber pasado por los campos de las ligas menores en el béisbol organizado.



Anoche, Sandino redujo en cuatro hits el bateo del Chinandega a lo largo de siete entradas y un tercio, camino a su séptima victoria de la campaña, mientras Ofilio Castro y Danilo Sotelo conectaban sendos jonrones y contribuían al triunfo del San Fernando 5x0, que se acercó a dos juegos y medio del Bóer.



Sandino (7-0) no ponchó ningún rival, pero tampoco dio base por bolas. Él predominó con su pitcheo pensante, atinando a la parte baja de la zona de strike... Wilson Batista le abrió el juego con infield hit, pero después retiró a los siguientes 13, antes que Peter Rose le conectara sencillo en el quinto inning, momento en que apenas ganaba 1x0. Un doble play lo sacó a flote y retiró en fila a otros ocho. Lanzaba para dos imparables, en una extraordinaria labor.



Las Fieras sellaron el triunfo con tres carreras en el sexto, en que Ofilio Castro abrió fuego con jonrón y Danilo Sotelo se voló la cerca con Darío Delgado a bordo, en un bautizo de fuego contra el debutante Steve Kent.



Ganando 4x0 se pensó que Diego no lanzaría el octavo episodio, pero tras sacar un out, Rose y Luke Gorsett le batearon hit, y de inmediato relevó José Sánchez para dominar a Edgard López en rola para doble play, y Carlos Pérez tiró el noveno inning, en que soportó un hit.



Con los siete ceros tirados, Diego Sandino mejoró su efectividad a 1.54, por nueve carreras limpias del total de 14 permitidas en 52.2 episodios, es sublíder en efectividad, detrás de Wilber Bucardo, que desmejoró a 1.02.



Julio César Raudez (1-4) había superado un ataque de dos hits en el segundo episodio, pero fue sorprendido en el cuarto inning por doble de Ofilio y sencillo empujador de Darío Delgado. En el quinto, las Fieras le batearon tres hits, y aunque había sacado dos outs, el manager Dan Bilardello se decidió por Steve Kent, quien ponchó a Rogearvin Bernadina, quien debutó bateando de 3-1, con un robo, una anotada.



Sin embargo, en el sexto episodio Kent no pudo imponerse a punto de velocidad y fue descifrado. Ofilio bateó su cuarto jonrón del torneo, una línea entre el bosque izquierdo y el central. Delgado siguió con sencillo y luego Sotelo descargó jonrón por el left.



Las Fieras marcaron su quinta carrera en el séptimo inning frente a Boanerges Espinoza, por base a Bernadina, robo de almohadilla y hit de Sotelo cuando había dos outs. Franklin Pérez cerró por el Chinandega.



San Fernando bateó 14 hits y defensivamente concretó dos dobles plays que mataron las esperanzas chinandeganas. Ofilio bateó de 4-3 y subió su promedio a .381. Sotelo empujó tres carreras. Hoy ambos equipos se miden en Chinandega.