No podrán detenernos

Ricardo Vega insiste en que está preparado para ponerle fin a la adversidad de no hacerle gol a Diriangén. Asegura que ha estado trabajando durante la concentración porque las dos veces que ha enfrentado a los diriambinos con la camiseta de Real Estelí ‘lo han matado las ansias de gol’, porque le tiene gana a Diriangén, al que enfrentará el domingo en Diriamba, en el juego de ida de la Final del torneo de Apertura.



“Estoy bien física y mentalmente para el duelo, a pesar de que ésta es mi primera Final. No hay presión, sólo un poco de ansiedad y deseo por romper el ayuno productivo ante ellos, porque un goleador le hace goles a los mejores. Sé que tengo calidad y estoy listo para perforar al mejor portero del país, Denis Espinoza”, comentó Vega.



¿Hay duelo particular con Salandia por las anotaciones?

“De ninguna manera. A mí lo que me interesa es el equipo, no él. Si piensa el por qué no le he hecho gol a ellos, es cuestión de tiempo; que se espere, que ya llegarán esas esperadas anotaciones, de momento sólo me importa Estelí y nada más”.



¿Será una final equilibrada y sin pronóstico?

“No lo creo. Nuestro equipo es superior en todas las líneas. Con Elmer Mejía el equipo es otro, hay más libertad para el ataque por la seguridad y capacidad de recuperación que trasmite al juego. Aunque nos ganaron, ese resultado es mentiroso porque fue nuestra desesperación la que nos afectó”.



“Si ven las plantillas, se darán cuenta de que somos mejores que ellos en todas las líneas. La derrota que sufrimos en la etapa regular la cobraremos donde más les dolerá”, amenazó el goleador del torneo, Ricardo Vega.