Seguí admite dopaje

BALTIMORE, EU / AFP

El ex primera base cubano David Seguí le confirmó al Baltimore Sun que consumió esteroides anabólicos para mejorar su rendimiento deportivo luego de enterarse que su nombre aparecerá en un reporte del ex senador George Mitchell, que saldrá esta semana y en el que se reflejarán nombres de destacados peloteros de las Grandes Ligas.



Seguí aceptó que experimentó con esteroides anabólicos y hormonas de crecimiento humano con la prescripción de un médico de la Florida.



Empero, Seguí aclaró que no hablará con Mitchell ya que no va a revelar nombres de otros jugadores implicados.



"Yo no tengo problemas de hablar sobre lo que yo hice, aunque sé mucho sobre el caso, no quiero involucrar a nadie, no quiero ser el causante de extender este problema", aclaró Seguí.



La investigaciones de la comisión que encabeza Mitchell, autorizadas en 2006 por el Comisionado de las Mayores, Bud Selig, parece que sacará a la luz esta semana decenas de famosos jugadores activos y retirados.



Seguí, de 41 años, se retiró en 2004 cuando pertenecía a los Orioles de Baltimore, pero no fue hasta 2006 que aceptó públicamente haber usado hormonas de crecimiento humano.



El cubano dejó un promedio vitalicio de .291 en 15 temporadas, ocho de ellas con los Orioles, con 139 jonrones y 684 impulsadas en 1.456 partidos con siete diferentes equipos.



Kirk Radomski, un antiguo empleado de los Mets y quien cooperó con Mitchell, espera que en febrero le dicten sentencia por haber suministrado sustancias prohibidas a varios jugadores.