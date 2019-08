“Juego para mi equipo”

El delantero hondureño del Diriangén, César Salandia, confía en estar acertado de cara al gol, para darle los tres puntos a su equipo en el encuentro de ida de la final del Apertura 2007 ante Real Estelí.



Salandia es consciente del peso que carga como hombre gol. “Es una final muy fuerte para ambos equipos, y la ganará el que cometa menos errores. La victoria hay que salir a buscarla en casa, para que nos encarrile al cetro, de eso no hay duda”, dijo el delantero hondureño.



“Hay que ser optimistas y pensar en que estamos al nivel para derrotar a Estelí, sabemos que es muy difícil, pero iremos por ellos. Ésta es mi primera final en Primera División y espero anotar para celebrar a lo grande, porque hacerle gol a Estelí es algo especial”, dijo el internacional hondureño.





¿Cómo ves tu duelo con Ricardo Vega?

La espinita que tiene Vega es porque no le puede anotar goles a Diriangén, y creo que no lo hará en la final. La diferencia entre nosotros es que yo trabajo para el equipo, y en Estelí trabajan para él. Jugar junto a Gabriel Álvarez, Raúl Leguías y Remy Vanegas me permite salir con fuerza a buscar el gol.



Desde el lunes estoy trabajando mentalmente para esta Final. Estoy ansioso esperando que se dé el pitazo inicial; sólo prometo esfuerzo y lucha para que el público diriambino disfrute de la final.