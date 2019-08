Javier Tello llegó a la conferencia de prensa tan frío, que pareció no tener idea del gran oponente que le espera. No lució intimidado para nada. Al contrario, con su mirada fija y su rostro seco, aparentaba ser el “chico malo” del pleito, del que todos debieran sentirse temblorosos ante su presencia.



El panameño respondía poco a cada pregunta, pero lo hacía con contundencia. Su oponente, Román “El Chocolatito” González, un verdadero fenómeno del pugilismo casero, lo escuchaba detenidamente.



El pinolero se dio cuenta rápidamente que Tello viene decidido para el gran choque de mañana viernes en el Centro de Eventos Pharaohs... Supo que no será fácil, y que estará ante un púgil que no dará espacios durante lo que dure el combate. Pero quizá es lo que más disfruta Román, y en estos momentos, lo que más quiere su esquina.



“Ojalá sea a como habla”, se limitó a decir el “Chocolatito”. “A mí me gustan los bravos y estoy contento, porque sé que será un gran combate”.



Tello por su parte, no dudó en manifestar que viene en excelentes condiciones y que buscará cómo aniquilar a su oponente en todo instante.



“Cuando subo al ring, no me importa si mi rival tiene 100 victorias con 100 nocauts. Yo llego muy positivo y sé que voy a salir airoso. Por eso, aún cuando me han dicho mucho de él (Román) y he visto sus peleas por la Internet, no me intimida para nada. Al contrario, creo que su invicto culminará la noche que nos enfrentemos”, dijo Tello.



El peleador panameño ya había venido a Nicaragua en el pasado. Se enfrentó a Nerys Espinoza el 31 de julio de 2004 y fue vencido por nocaut en cinco vueltas.



“Aquella vez vine siendo un joven peleador de sólo seis combates. Era obvio que mi desventaja era enorme por mi carencia de experiencia. Pero ahora es diferente. Me siento más peleador y más pensante ahora”, dijo Tello.



El panameño ha perdido tres de sus últimas cinco peleas, siendo dos por nocauts. Sin embargo, él mantiene firme su posición que Román estará ante el mejor Tello.



“Sé que lo voy a vencer. No quiero ser tan abusivo que será por nocaut, pero tengo la confianza que no podrá ante mi”, dijo el canalero.



Pero entre los comentarios que vertió el púgil extranjero, uno de ellos dejó pensando a muchos. “Yo he visto a “Chocolatito” y para mí, nunca es mejor que Nerys”.



Casualmente durante los últimos meses, esa ha sido una de las grandes polémicas en el boxeo casero. ¿Quién mejor, Román o Nerys?.. Se habló de un potencial combate entre ambos, pero jamás se finiquitó.



Las palabras de Tello serán puestas a prueba con él mismo, cuando esté encerrado en el ring con el “Chocolatito”. Nadie duda que el panameño saldrá atacando a su contrincante, pero también nadie se atreve a apostar en contra de otro gran triunfo del pinolero.