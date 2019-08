Lyon y Fenerbahce clasifican a octavos

Madrid / EFE



El Fenerbahce y el Lyon completaron el cuadro de los octavos de final de la Liga de Campeones 2007-08, en una jornada en la que el Sevilla se hizo con el primer puesto del grupo H, con una contundente victoria a domicilio ante el Slavia de Praga por 0-3.



El equipo turco de Roberto Carlos y el conjunto francés se unieron al club de los dieciséis mejores en el que ya habían entrado Oporto, Chelsea, Real Madrid, Milán, Barcelona, Manchester United, Inter, Sevilla, Liverpool, Schalke, Olympiacos, Celtic, Roma y Arsenal.



Inglaterra será el país con más presencia en los octavos de final, con cuatro equipos, por delante de España e Italia, que tendrán tres cada uno. Escocia, Portugal, Grecia, Alemania, Turquía y Francia competirán con un representante.



A la Copa de la UEFA se incorporan, como terceros de grupo, Marsella, Rosenborg, Werder Bremen, Benfica, Rangers, Sporting Lisboa, PSV Eindhoven y Slavia Praga.



El Fenerbahce hizo historia. Había fallado cuatro veces en su intento de superar la fase de grupos de la Liga de Campeones y por fin lo consiguió, gracias a su triunfo en casa ante el CSKA de Moscú (3-1) que le aseguró la segunda posición de un grupo G dominado por el Inter, verdugo hoy del PSV Eindhoven (0-1).



En Glasgow, el Lyon dio un golpe de autoridad. El equipo de Alain Perrin necesitaba vencer al Rangers para arrebatar la segunda plaza del grupo E al conjunto escocés, y se impuso con claridad (0-3) con una diana de Sidney Govou y dos de Karim Benzema.



El liderato de este grupo ya tenía dueño, el Barcelona, que cerró su participación en la fase de grupos con una cómoda victoria en casa frente al Stuttgart (3-1) con tantos de Giovani, Samuel Eto'o y Ronaldinho.



Los brasileños Luis Fabiano y Daniel Alves, y el malí Frederic Kanoute firmaron los goles que dieron el triunfo al Sevilla en Praga (0-3). El equipo español, debutante en la Liga de Campeones, convirtió en realidad el sueño de clasificarse para los octavos de final de la competición de clubes más prestigiosa como primero del grupo H, por delante del Arsenal, que se impuso al Steaua (2-1) en Londres.



Un gol del español Gerard Piqué sirvió al Manchester United para empatar en su visita al Roma (1-1). El equipo inglés tenía asegurado el primer puesto del grupo F y el italiano, el segundo. El duelo fue una oportunidad para muchos reservas y los de Alex Ferguson no pudieron lograr una victoria que habría servido a los 'diablos rojos' para ser los únicos con un pleno de 18 puntos en esta fase.



El otro partido del grupo terminó con una victoria por 3-0 del Sporting de Lisboa ante el Dinamo de Kiev, que deja el torneo con el récord negativo de no haber sumado un solo punto.



El sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones 07-08 está previsto para el viernes 21 de diciembre en la sede de la UEFA, en la ciudad suiza de Nyon.



Los primeros de grupo serán emparejados con los segundos y disputarán el partido de vuelta en casa. No podrán enfrentarse entre sí equipos de un mismo país y aquellos que ya lo hayan hecho en la fase de grupos.