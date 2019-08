Orioles sueltan a Miguel Tejada

HOUSTON / ESPN

El toletero dominicano Miguel Tejada fue canjeado el miércoles por los Orioles de Baltimore a los Astros de Houston a cambio de cinco jugadores.



Los Orioles recibieron a cambio al jardinero Luke Scott, a los pitcheres Matt Alberts, Troy Patton y Dennis Sarfate, y al antesalista Michael Costanzo, dijo el presidente de operaciones deportivas de Baltimore, Andy MacPhail.



Tejada, de 31 años, fue el jugador más valioso de la Liga Americana en 2002 con los Atléticos de Oakland. El 2007 fue su peor campaña desde que fichó con Baltimore en el 2004, al batear .296, con 18 jonrones y 81 remolcadas.



Al reaccionar al cambio, Tejada le dijo a Enrique Rojas, de ESPNdeportes.com: "Estoy inmensamente agradecido de la organización de los Orioles. Nunca tendré cómo pagarles a los Orioles y a la ciudad de Baltimore el que me hayan acogido como uno de los suyos. Los fanáticos, Peter Angelos (el dueño de Baltimore), todos me apoyaron siempre en las buenas y en las malas."



"A pesar que el equipo no estaba ganando como queríamos, los fanáticos siempre estuvieron ahí," recalcó Tejada.



El miércoles, Tejada recibió una llamada telefónica de parte del nuevo gerente general del equipo de Houston, Ed Wade, quien de inmediato le dio la bienvenida a la que será ahora su nueva casa.



"Hablé con el Sr. Wade, y de inmediato me aseguré en la conversación que ambos estábamos en la misma página. Ambos queremos ganar," afirmó Tejada.



Sobre Houston, el campocorto dominicano no tuvo más que elogios, al afirmar que "fue ahí cuando gané el Derby de Jonrones en el Juego de Estrellas en el 2004. E inclusive participé en algunas actividades de la Serie Mundial en el 2005".



Y en cuanto a su participación en el béisbol invernal en la República Dominicana, dijo que lo tiene en planes pero que lo tiene que conversar con su nuevo equipo.



Tejada disputó 133 partidos en 2007, la primera vez que no jugó la temporada completa luego de una racha de seis años consecutivos con 162 desafíos.



"Hemos añadido un campocorto productivo y quien ha sido miembro del Juego de Estrellas, quien será una fuerza absoluta en la parte media de nuestra alineación", dijo Wade.



"Con la excepción de algún tiempo en el que se mantuvo en inactividad en 2007, Miguel ha sido un jugador que se entrega en cada inning de cada partido. El colocarlo en nuestro 'lineup' la da solidez a nuestra ofensiva y nos da una terna de bateadores muy fuerte", agregó.



El torpedero había rechazado las propuestas de los Orioles de cambiar de posición a la tercera base. De inmediato no se sabe el puesto que ocupará en Houston.