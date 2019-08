Milán es favorito

Yokohama / AFP

El AC Milán inicia hoy su participación en el Mundial de Clubes con la disputa de la semifinal en Yokohama frente al Urawa Red Diamonds local, un día después de confirmarse que Ronaldo no jugará el torneo.



El equipo italiano, que busca su cuarto título mundial de clubes, después de haber ganado tres veces el trofeo en su antiguo formato, la Copa Intercontinental, se queda sin su jugador brasileño, que estaba descartado para la semifinal de hoy jueves, pero que soñaba con jugar una eventual final.



Pero el AC Milán anunció que Ronaldo no se siente recuperado de su lesión muscular y su puesto en la lista de 23 jugadores de Mundial será cubierto por el defensa Giuseppe Favalli.



La baja definitiva de Ronaldo no supone un gran contratiempo para el AC Milán, ya que el brasileño apenas ha jugado esta temporada, por lo que los italianos son favoritos contra el Urawa Red Diamonds, campeón asiático, que se ganó su lugar en semifinales tras derrotar en cuartos al Sepahan iraní por 3-1.



Si el AC Milán derrota al Urawa jugará el domingo la final del torneo contra el Boca Juniors argentino, que ganó ayer en Tokio al Etoile du Sahel tunecino por 1-0.



"Ya tenemos algunas indicaciones sobre el Urawa", afirmó el defensa Alessandro Nesta. "Contra el Sepahan demostró que es un equipo muy rápido y bien organizado. Además, con la presencia en sus filas de varios jugadores brasileños, han adquirido un buen nivel técnico", añadió Nesta.



El AC Milán se enfrentará además al equipo que cuenta con la hinchada más numerosa y ruidosa de Japón.



"Hemos visto el partido con Sepahan y puedo decir que se trata de un gran equipo. Siempre es difícil jugar ante el local, con el fervor de su afición como apoyo", afirma el lateral brasileño Cafú, que ganó el Mundial-2002 en Yokohama y perdió la final de la Intercontinental de 2003 contra Boca Juniors.



En entrenador milanista, Carlo Ancelotti, ha alertado a sus jugadores para que no se confíen.



"Nuestro objetivo está bien claro: queremos volver a Milán con el trofeo. No será nada fácil, pero nos emplearemos a fondo para conseguirlo. El Urawa es un equipo muy técnico, que además cuenta con el buen hacer de su entrenador alemán. Créanme, estaremos alerta", afirmó el técnico italiano.