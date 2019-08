Hasta Clemens en la lista

NUEVA YORK / ESPN

Roger Clemens, Miguel Tejada y Andy Pettitte fueron nombrados en el informe Mitchell divulgado ayer jueves, en el que aparecen varios astros del béisbol de Grandes Ligas vinculados con el uso de esteroides y otras sustancias para mejorar el rendimiento.



Barry Bonds, quien ya enfrenta acusaciones de perjurio, y Gary Sheffield también aparecen en el informe preparado por el ex senador George Mitchell.



El informe de 409 páginas es la culminación de una investigación de 20 meses de Mitchell, contratado por el comisionado de las mayores Bud Selig para examinar la que ya es conocida como la "Era de los Esteroides".



"Todos las partes involucradas con el béisbol en las dos últimas décadas -los comisionados, los directivos de clubes, la asociación de peloteros y los jugadores- comparten de alguna forma la responsabilidad por la era de esteroides", dijo Mitchell. "Hubo una falla colectiva para reconocer el problema cuando surgió y para atenderlo desde el principio".



El dominicano José Guillén, Jason Giambi, Eric Gagne, Paul Lo Duca, Paul Byrd, Troy Glaus, Gary Matthews Jr., Brian Roberts, Rick Ankiel y Jay Gibbons figuran en la lista de jugadores activos nombrados en el informe. Algunos fueron vinculados con la hormona de crecimiento humano, otros con esteroides.



Clemens, quien ayer mismo negó su implicación en consumo de esteroides, es mencionado en casi nueve páginas, con 82 referencias a su nombre, y la mayoría de la información sobre el pitcher proviene de su ex preparador físico Brian McNamee. Tan sólo Bonds es mencionado más veces, 103, aunque la mayoría es citando reportes anteriores.



Cerca de una docena de jugadores de los Yanquis aparecen entre los más de 80 peloteros identificados.



Los jugadores fueron vinculados con el dopaje de varias formas: algunos son identificados como usuarios, otros como compradores, y algunos son mencionados por los informes de prensa y otras investigaciones. El libro de José Canseco, "Juiced", también es citado.



Varios jugadores, que estuvieron relacionados con la investigación del escándalo Balco, también aparecen en el informe y la relación completa es la siguiente: Marvin Benard, Bobby Estalella, Jeremy Giambi, Benito Santiago, Gary Sheffield y Randy Velarde.



"Según McNamee, desde que NcNamee le inyectó (el esteroide) Winstrol a Clemens hasta el final de la temporada 1998, el desempeño de Clemens demostró una gran mejoría", indica el informe. "Durante este período de un mejor desempeño, Clemens le dijo a McNamee que los esteroides 'tuvieron un efecto bastante bueno' en él".



NcNamee también le reveló a los investigadores que "a mediados de la temporada de 2000, Clemens le dijo que estaba listo para volver a usar esteroides. Durante la última parte de la temporada regular, NcNamee inyectó testosterona en las nalgas de Clemens de cuatro a seis veces, con una sustancia de una botella con la etiqueta de Sustanon 250 o Deca-Durabolin".



El ex preparador físico de los Yanquis dijo que le inyectó hormona de crecimiento humano a Pettitte en el 2002 para ayudar al lanzador zurdo a recuperarse de una lesión en el codo.





"Pettitte indicó que quería acelerar su recuperación y ayudar a su equipo. McNamee viajó a Tampa a solicitud de Pettitte y estuvo unos 10 días ayudando a Pettitte con su rehabilitación. NcNamee narró que le inyectó en dos o cuatro ocasiones hormona de crecimiento humano a Pettitte que obtuvo de (Kirk) Radomski", indica el informe.



En el caso de Tejada, el informe señala que en 2003 el toletero dominicano le preguntó a su compañero en los Atléticos de Oakland Adam Piatt si tenía esteroides y tras conversaciones el pelotero compró testosterona o Deca-Durabolin, al igual que hormona de crecimiento humano. Piatt enfatizó que no sabe si Tejada llegó a usar las sustancias".



Mitchell le pidió a Selig que por el momento no castigue a los jugadores mencionados en el informe "excepto en los casos en los que determine que la conducta es tan seria que se requiere una medida disciplinaria para mantener la integridad del deporte".



Mark McGwire, el puertorriqueño Benito Santiago, el cubano Rafael Palmeiro, Kevin Brown, Lenny Dykstra, Chuck Knoblauch, David Justice, Mo Vaugh y Todd Hundley figuran entre los ex jugadores en el informe.