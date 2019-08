Ingleses nombran a Fabio Capello

Londres / EFE

La junta directiva de la Asociación de Fútbol (FA) de Inglaterra ha aprobado el nombramiento del italiano Fabio Capello como nuevo seleccionador, "sujeto a la exitosa conclusión de las negociaciones contractuales".



"Queremos hacer hincapié en que no hay problemas y que estamos siguiendo el proceso necesario para alcanzar una exitosa conclusión (de las negociaciones). Comprensiblemente, en este momento, no podemos confirmar a ningún medio que se haya producido (el acuerdo), anunció la Asociación Inglesa en un comunicado, que, según indica, actualizará hoy viernes.



Según la BBC, la FA y el italiano están de acuerdo en el salario de Capello, casi seis millones de euros, aunque existe una ligera preocupación acerca de los ayudantes del próximo seleccionador inglés.



La discusión se centra en la figura de Franco Baldini, a quien Capello quiere como Director Deportivo.



Sin embargo, Baldini afirmó que Capello se convertirá en nuevo técnico nacional tanto si él entra dentro del acuerdo como si no.



"No será un problema, Capello será seleccionador inglés con seguridad", afirmó Baldini.



"Creo que la FA ha dicho que sí. En caso contrario, creo que Capello será de todas formas el técnico inglés, pero quizá estará un poco menos cómodo", finalizó.



Si se solucionan los últimos flecos contractuales, Capello sustituirá en el cargo a Steve McClaren, despedido después de que Inglaterra no se clasificase a la fase final de la Eurocopa 2008, y se convierte en el segundo técnico no británico que dirige a los "pross", tras el sueco Sven Goran Eriksson, que se hizo cargo del equipo de 2001 a 2006.