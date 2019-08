Prior está “libre”

Chicago, EU / EFE

El abridor estelar Mark Prior recibió la mala noticia que los Cachorros de Chicago no ejercían la opción de contrato para 2008 y quedó en libertad para entrar a formar parte de la lista de los agentes libres.



La decisión de los Cachorros se esperaba después de todos los problemas de lesiones que ha tenido Prior en las últimas cuatro temporadas.



Prior, de 27 años, fue sometido a una operación de artroscopia en el hombro derecho, el pasado abril, y se perdió toda la temporada regular, al no poderse recuperar por completo.



El lanzador derecho, que en 2006 estuvo lesionado y sólo actuó en nueve juegos, fue enviado a las ligas menores después de sentir los problemas en el hombro y su baja fue uno de los graves problemas que tuvieron que enfrentar los Cachorros en la rotación de abridores.



Prior tiene marca de 42-29 con 3.51 de efectividad en las mayores, los Cachorros ya no confían que pueda encontrar su mejor forma y por eso le dieron la baja.



Prior, que fue seleccionado por los Yanquis de Nueva York en el sorteo universitario de 1998, nunca jugó con ellos e hizo su debut con los Cachorros en la temporada de 2002.



Un año después, en la de 2003, logró marca ganadora de 18-6 con 4.24 de promedio de efectividad y ponchó a 245 bateadores en 211 entradas y un tercio de trabajo sobre la lomita.



Prior, que en su segunda temporada como profesional quedó tercero en la votación para el premio Cy Young de la Liga Nacional, la pasada campaña recibió por parte de los Cachorros un salario de 3.755.000 dólares.