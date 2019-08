Triunfo angustioso

El Bóer llegó al noveno inning con una ventaja considerable, pero aún así sintieron la presión ejercida a último momento por las Fieras del San Fernando.



Con casa llena y sólo un out, San Fernando lucía agigantado ante el Bóer, que desesperadamente buscaba finalizar el desafío. Sin embargo, el dominicano Gustavo Martínez no se amilanó ante la situación, y logró dominar a Aníbal Vega y a Víctor Gutiérrez, culminando el encuentro a favor de los capitalinos 6x3.



“Es curioso porque estuvimos con ventaja amplia en dos ocasiones, y ellos demostraron ser muy necios con el madero y no nos permitieron tener un encuentro cómodo”, dijo el manager capitalino Lourdes Gourriel.



El Bóer aprovechó de entrada, con un gran rally de cuatro carreras, en que sobresalieron cinco imparables del Bóer, más un error de Danilo Sotelo, que hundieron al abridor Willie Lebrón.



Pero las Fieras descontaron una carrera en la alta del segundo inning, y luego, temerariamente se acercaron 4x3, luego de dos anotaciones más en la alta del quinto ante el abridor Rafael García.



Durante ese accionar ofensivo de las Fieras, su pitcheo de relevo estuvo magistral. Lebrón sólo aguantó sobre la loma 3.2 episodios, y el relevo de José Luis Sáenz y Jairo Pineda, específicamente, ató por completo al Bóer.



El desafío se mantuvo 4x3, hasta que en el octavo, con dos a bordo y dos outs, apareció Clyde Williams sacudiendo a Oswaldo Mairena con doblete productor de dos carreras, para el definitivo 6x3.



En la apertura del noveno, San Fernando con un out llevó las bases con tres boletos consecutivos de Melvin Cuevas. Pero el relevista Martínez dominó al emergente Vega por ponche y culminó el encuentro dominando a Gutiérrez en elevado de foul por primera base.



“Es duro perder de esa manera, especialmente cuando se tiene al oponente contra las sogas”, dijo Omar Cisneros, el manager de las Fieras.



Por el Bóer, el mejor artillero fue Amaury Casañas, quien culminó la jornada bateando de 3-3 con dos remolques. Por su parte, Ofilio Castro, del San Fernando, se fue en blanco en cuatro turnos, y ahora batea para .380 puntos, siempre con la triple corona en sus manos.



El Bóer recuperó ventaja de cuatro juegos sobre Masaya, quienes continúan en el segundo lugar en la tabla de posiciones y tratarán de acercarse en el juego de hoy a las dos de la tarde en Masaya.