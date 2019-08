Fox y Batista fueron claves

Jonrones de Adam Fox y Wilson Batista, y buen pitcheo de William Juárez, llevaron al Chinandega a la victoria 4x2 sobre el León, que sigue hundiéndose en la tabla de posiciones.



Fox, como primer bateador del Chinandega, descifró al debutante cubano Julio Villalón con jonrón. Fue el tercer jonrón de Fox en el campeonato de la Liga Profesional.



Los leoneses le dieron vuelta al marcador en la apertura del tercer inning con par de anotaciones. Tras un out, Avelino Asprilla conectó sencillo, avanzó a segunda por rola de Yosvani Almario, y llegó a tercera por infield hit de Henry Calderón a segunda base. Cuando enfrentaba a Salvador Paniagua, Juárez cometió error en viraje, y Asprilla anotó la del empate. Paniagua bateó sencillo, Justo Rivas recibió base para llenar la casa, y Sandor Guido fue golpeado, remolcando a Calderón.



Pero la ventaja no le duró mucho a León, ya que en el cierre, después que Geraldo Valentín falló en línea al short, Adolfo Matamoros bateó hit, avanzó a segunda por wild pitch, y Fox lo remolcó con sencillo al bosque izquierdo. Fox fue atrapado en viraje. Edgard López recibió base y Wilson Batista siguió con jonrón (2) por el right field.



Ahí se definió el partido. No hubo más anotaciones, sólo dominio monticular.



Ganó William Juárez (4-2), tirando seis innings, en los que permitió dos anotaciones, seis hits, ponchó a cuatro, cedió cuatro bases y golpeó a uno. Lo relevó Steve Kent, que en tres innngs permitió un hit.



La derrota fue para Julio Villalón (0-1), que lanzó cinco episodios, en los que permitió cuatro hits, los dos jonrones y las cuatro carreras. Álvaro López tiró para un hit (doble) y un boleto en dos innings, y cerró Arístides Sevilla, que en un inning permitió un hit.



Hoy, ambos conjuntos se enfrentan a las 4 de la tarde en León.





Jaime García colaboró en la realización de esta nota.





Posiciones



Equipos JG JP PCT

Bóer 23 11 --

Fieras 19 15 4.0

Tigres 14 20 9.0

León 12 22 11.0