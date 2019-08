Roa, firme en su puesto

No importa qué tan hundido esté León en la tabla de posiciones. No interesa cómo pierdan los juegos o qué tan alejados estén de la posibilidad de clasificarse a la siguiente ronda de la Liga de Béisbol Profesional. El manager Henry Roa debe sentirse seguro en su puesto. Así lo dio a conocer ayer la directiva.



Hasta ayer, León presentaba marca de 12 victorias por 21 derrotas. El jueves perdieron por segunda vez consecutiva, y en su enfrentamiento ante las Fieras del San Fernando fueron víctimas de 17 imparables y cayeron 11x0. Pero eso no hace tambalear a Henry en su puesto.



Maritza Cordero, Gerente General del team, calificó ayer de “fatal” lo que ocurre con el equipo, pero también dijo que están conscientes de que es cuestión de carencia de suerte lo que los ha afectado y por ello no han podido despegar.



“El equipo no ha bateado. Lamentablemente ése ha sido nuestro principal problema. No hay ofensiva, Henry siempre nos dice eso, y sabemos que sin batear no se puede ganar”, dijo la Gerente.



¿Con esa marca, cómo la Directiva evalúa la dirección de Roa?

“Realmente no nos hemos centrado en cómo dirige Henry. Lo que te puedo decir es que tiene nuestro incondicional apoyo, y si lo pusimos ahí fue para que dirija toda la temporada. Sabemos que es joven y que está en proceso de aprendizaje. Pero él no debe sentirse con temor alguno”.



¿Qué movidas planea hacer la Directiva para ayudar a sacar al equipo del atolladero?

“En estos momentos estamos a la espera de que los muchachos reaccionen. Creo que hombre por hombre, León no tiene nada que envidiarle a ninguno de los otros clubes. Tenemos gran equipo, el problema es que los muchachos no han carburado. Y si no existe el “team-work”, entonces no se llega a ningún lado”.



¿Creen que tienen chance aún de recuperarse?

“Invito a todos a que veamos el calendario. Así se darán cuenta que León no está muerto. Que podemos despertar y que vamos a clasificarnos. Éste es un conjunto de muchas agallas. Lamentablemente las cosas no nos han salido bien, pero esperamos sumergirnos en una racha ganadora para saltar bruscamente hacia los primeros lugares”.