Clemens se defiende

Houston, EU / EFE

El lanzador Roger Clemens, ganador de siete premios de Cy Young, respondió a las acusaciones de haber consumido esteroides durante su carrera profesional con la contratación del eminente abogado de Houston, Rusty Hardin, para defender la integridad de su nombre.



Clemens se encuentra entre los nombres de los peloteros que han sido incluidos en el informe como consumidores de substancias prohibidas para mejorar su rendimiento, que fue dado a conocer por el ex senador demócrata George Mitchell.



La reacción de Clemens no se hizo esperar y lo hizo a través de uno de los abogados más prestigiosos del país, al que ha contratado para defender sus intereses.



“Roger Clemens vehemente niega las acusaciones en el informe Mitchell, de haber usado esteroides. Es un atropello que su nombre se incluya basado en pruebas que no han sido confirmadas, de una persona que, además, ha sido amenazada con una demanda criminal federal”, denuncia Hardin en su comunicado oficial.



Hardin también recordó que Clemens había sido sometido a distintas pruebas antidopaje y nunca dio positivo.



“No ha existido nunca una evidencia tangible de que Clemens utilizase substancias prohibidas, y ya ha comenzado a ser difamado”, subrayó Hardin en su comunicado ofrecido a los medios de comunicación.



“El uso de esteroides en los deportes es un serio problema, es algo equivocado y hay que pararlo”, admite también Hardin en su comunicado, pero insiste que personalmente se siente “extremadamente molesto” por ver que el nombre de Clemens hubiese sido incluido en el informe, basado en las acusaciones de una fuente de poca fiabilidad.



“Alguien que habló después que comenzó a ser amenazado con la posibilidad de ir a prisión”, destacó Hardin en su comunicado, al referirse a Brian McNamee, el ex preparador físico de Clemens, quien también relacionó con el consumo de esteroides al lanzador Andy Pettitte, compañero con los Yanquis de Nueva York y los Astros de Houston.



“Brian McNamee, que trabajó con Clemens cuando era jugador de los Azulejos de Toronto y los Yanquis, ha negado repetidamente las acusaciones, la última vez el pasado mes de junio, cuando fue contactado por primera vez por las autoridades federales”, explicó Hardin.



“De acuerdo con McNamee, después de un día de repetir su negativa, cambió la historia bajo la amenaza de sufrir una demanda criminal federal, y entonces fue forzado a que dijese la misma historia para ser incluida en el informe Mitchell”, explicó Hardin en el comunicado.



Clemens y Pettitte cortaron su relación profesional con McNamee en el último día de la temporada de 2006, después que apareció en el periódico “Los Angeles Times” un informe en el que se les relacionaba con el consumo de esteroides.



“No entiendo cómo puede ser apropiado que las autoridades fiscales federales puedan amenazar con la demanda criminal para ayudar a una investigación privada”, destaca Hardin en su comunicado. “Tengo un gran respeto por el ex senador Mitchell, y creo que trabajar sobre el problema del dopaje en el béisbol era una excelente idea”.



“Pero, respetuosamente, sugiero que incluir el nombre de Clemens en el informe no era justo y ahora estamos listos para combatir con fuerza lo que considera que son falsas acusaciones”, subrayó Hardin. “Clemens no ha sido acusado de nada y tampoco será cargado con nada, aunque ya haya comenzado a ser juzgado en el tribunal de la opinión pública. Esto es totalmente injusto”.



Por su parte, Alan Hendricks, el agente de Pettitte, dijo que había aconsejado a su cliente a que no hiciese ningún comentario hasta que no hablase con el sindicato y sus asesores.



“He aconsejado a Andy, como jugador en activo, que podría evitar comentarios hasta que tenga la oportunidad de hablar con el sindicato y otros asesores legales”, comentó Hendricks, que también lleva los negocios de Clemens y reside en Houston.