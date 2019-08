Tres se quedan

En las gestiones de los últimos días para el viaje de preparación que sostendrá la Preselección Mayor de fútbol en Brasil, los técnicos decidieron dejar en el país --aunque no significa que estén fuera del equipo--, al defensa del Real Estelí Marvin Molina; a Félix Rodríguez, delantero del Bluefields; y Remy Vanegas, mediocampo del Diriangén.



Las razones fueron variadas como justificadas. Rodríguez tiene problema con su partida de nacimiento y necesitará más tiempo para arreglar el asunto, Vanegas sufre una lesión en su rodilla, que podría perjudicarlo más si no se la atiende, y Molina tuvo que quedarse porque redujeron el cupo de la delegación que partirá este 25 de diciembre a Río de Janeiro.



“Esta última semana fue de mucho movimiento. Había que reponer a Rudel Calero, quien no podía integrarse a tiempo, y hacer los trámites para David Martínez que lo repuso. Integrar de última hora a Samuel Wilson al viaje, a Jaime Ruiz y recortar el personal porque no podían ir los 26 jugadores”, comentó Mauricio Cruz, técnico de la Preselección.



Pero a estas alturas, afirmó Florencio Leiva, técnico de selecciones de la Federación Nicaragüense de Fútbol, están comprados, por un costo de 38 mil dólares, los 27 boletos de los que harán el viaje. De ellos, 23 son jugadores, acompañados por Mauricio Cruz como técnico, Otoniel Olivas como asistente, Carlos De Toro, el asesor, y Tomás Traña, preparador físico.



“Los que se quedan no significa que no siguen en la preselección, porque se les va a hacer un plan de entrenamiento. Pero sí están descartados para jugar el primer duelo eliminatorio frente a Antillas Holandesas, el 6 de febrero en Nicaragua”, agregó el técnico nica.



El cuerpo técnico de la preselección está impresionado por el talento del caribeño Rodríguez, siguen interesados en la habilidad de Vanegas, pero debe mejorar su salud, y Molina debe seguir entrenando para mantener sus posibilidades para jugar en el duelo de vuelta el 26 de marzo en las Antillas.



Los que harán el viaje son los porteros Denis Espinoza, Carlos Mendieta y Alfredo Ellis, como defensa Jaime Ruiz, Juan Carlos Narváez, David Solórzano, Silvio Avilés, Hoogly Corrales, José Vásquez, Milton Bustos, Mario Gastón, Norman Solón y Eustace Martin.



Para la media cancha aparecen Miguel Masís, Samuel Wilson, Carlos González, Franklin López, Kesler Rizo, José Carballo, y en la delantera van Emilio Palacios, Ricardo Vega, Wilber Sánchez y David Martínez.