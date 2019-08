Bryant ahora es feliz

Los Ángeles / EFE

El gerente general de Los Ángeles Lakers, Mitch Kupchak, confirmó la firma del entrenador Phil Jackson por dos temporadas más al frente del equipo.



Mientras que la estrella del equipo, el escolta Kobe Bryant, dejó atrás la crisis y polémica que generó con sus deseos de traspaso y ahora se siente “feliz” y en “armonía” con los Lakers.



Aunque oficialmente no fue dado a conocer el salario que cobrará Jackson, de 62 años, fuentes periodísticas de Los Ángeles informaron que será de 12 millones de dólares por temporada, lo que significa que seguirá siendo el mejor pagado de toda la liga.



Jackson, que cumple esta temporada el tercer año del segundo contrato que firmó con los Lakers después de haber estado uno de retirada voluntaria, permanecerá al frente del equipo hasta la campaña de 2009-10.



“Nadie ha sido más exitoso desde el banquillo en la historia del baloncesto que Phil y las estadísticas hablan por sí mismas”, comentó Kupchak. “Estamos ilusionados por seguir con un entrenador de experiencia, clase y la habilidad para dirigir al equipo a un futuro brillante”.



El fichaje de Jackson asegura la continuidad dentro de la dirección técnica de los Lakers y todo parece indicar que Bryant va a seguir también con el equipo cuando concluya la presente temporada.



Bryant, que había pedido el traspaso durante el descanso veraniego, todavía le queda esta temporada y un año más, hasta 2009, para luego poderse convertir en agente libre si no renueva con los Lakers.



Pero Bryant ya ha declarado que se “siente feliz con los Lakers”, y está muy contento de que al final no se diese el traspaso que había solicitado.



“Cuando se mezclan las cosas de los negocios y el baloncesto, entonces pueden presentarse algún tipo de nubes oscuras, pero si sientes a tu lado los compañeros que te apoyan todos los días y te hacen feliz, las cosas cambian por completo”, declaró Bryant. “Somos un equipo joven y tenemos que madurar, pero eso es algo que está bien conmigo”.



Bryant admitió que al llegar al campo de entrenamiento su pensamiento a los compañeros fue que no se esforzaba sólo para jugar la fase final, sino para ganar un título, y todos entendieron lo que eso significaba, que cada noche tendrían que darlo todo en el campo.



De nuevo, el dueño de los Lakers, Jerry Buss, ha apostado por Jackson, quien además de ser el entrenador también es la pareja de su hija mayor Jeanie Buss, actual vicepresidente ejecutiva del equipo.



Para Jackson, de 62 años, éste es el tercer contrato que firma con los Lakers, después de hacerlo por primera vez en 1999 con cinco años de duración y 30 millones de dólares para ganar tres títulos de liga consecutivos, perder las semifinales de la Conferencia Oeste en 2003 contra los Spurs de San Antonio y las Finales de la NBA, en 2004, contra los Pistons de Detroit.



La tercera firma por dos años y 24 millones de dólares le permite superar de nuevo la millonaria marca que posee también Jackson en su palmarés bancario.



Jackson, que también fue jugador de los Knicks de Nueva York, comparte junto con el legendario Red Auerbach, de los Celtics de Boston, la mejor marca de la liga, con nueve títulos de campeones de la NBA como entrenador.



Los seis primeros los consiguió con los Bulls de Chicago, en la época dorada de Michael Jordan durante la década de los noventa, y los tres últimos en los primeros años con los Lakers de Bryant y el pívot Shaquille O’Neal.



La marca de Jackson para la competición regular de liga desde que debutó como primer entrenador con los Bulls es de 927 triunfos con 399 derrotas. En la actual temporada, los Lakers tienen marca ganadora de 13-8 y son segundos en la clasificación de la División Pacífico.