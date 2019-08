¿Alertaron a Bonds?

SAN FRANCISCO / ESPN

Barry Bonds y sus defensores siempre destacan que el rey de los jonrones nunca arrojó positivo en una prueba de dopaje de Grandes Ligas.



El informe Mitchell ofrece una pista que podría explicar la razón: parece que Bonds recibió un aviso de dos pruebas en 2003.



Según el informe, Bonds fue sometido a pruebas de dopaje el 28 de mayo y el 4 de junio de 2003 como parte de la primera oleada de pruebas en las Mayores. El informe cita un reporte en el San Francisco Chronicle de que el diario obtuvo una grabación del entrenador personal de Bonds, Greg Anderson, diciendo que había recibido un aviso por adelantado de las pruebas.



Anderson supuestamente dijo en la grabación que le informaron que las pruebas serían a fines de mayo o principios de junio.



“Por lo tanto”, señala el informe, “si el reporte sobre esta conversación es fiel, Anderson predijo correctamente las fechas de las pruebas, al menos para su cliente Barry Bonds”.



El toletero es mencionado 103 veces en el informe de 409 páginas publicado el jueves.



Mitchell dijo que Bonds, quien era investigado por perjurio en ese momento, se rehusó a hablar con él cuando estaba en proceso la pesquisa. “Bajo esas circunstancias, era lógico que se negara a hablar conmigo”, indicó Mitchell.



Bonds fue acusado de perjurio y obstrucción de la justicia el 15 de noviembre por supuestamente mentirle a las autoridades en su testimonio de diciembre de 2003, cuando aseguró que nunca usó esteroides a sabiendas.



Pero en el informe, Mitchell dice que el dueño de los Gigantes de San Francisco, Peter Magowan, le informó que en 2004 le preguntó a Bonds si usó esteroides.



“Según Magowan, Bonds respondió que cuando usó las sustancias no sabía que eran esteroides, pero que después se enteró de que sí lo eran”, escribió Mitchell.



“Bonds dijo que usó estas sustancias por un período de tiempo para ayudarlo con su artritis, al igual que para problemas para dormir que atribuyó a su preocupación por el deterioro en la salud de su padre”, escribió Mitchell. “Para enfatizar que no estaba escondiendo nada, Bonds agregó que usó estas sustancias en el camerino a la vista de otras” personas.



Magowan le reportó a Mitchell que Bonds le dijo que dejó de usar las sustancias después de poco tiempo, porque no funcionaban.