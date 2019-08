Vincent aboga por la moral

NUEVA YORK / EFE

El ex comisionado del béisbol de las Grandes Ligas, Fay Vincent, pide en el Reporte sobre dopaje dado a conocer el jueves por el ex senador demócrata George Mitchell, que es urgente que el deporte pasatiempo nacional recupere la “moral” de la competición limpia.



Mitchell, en su Reporte de 409 páginas y 20 meses de trabajo de investigación, dijo que durante más de una década la “cultura” del dopaje se había establecido dentro del béisbol profesional con la aceptación y consentimiento de todos sus estamentos.



Algo que Mitchell dijo que debía llegar a su final porque era el problema más grave que vive el deporte pasatiempo nacional desde casi más de una centuria.



“El ex comisionado Fay Vincent me dijo que el problema del uso de sustancias para mejorar el rendimiento puede ser el reto más serio que el béisbol ha enfrentado desde el escándalo de las Medias Negras de 1919”, dijo Mitchell en su reporte.



Las Medias Negras adquirieron fama negativa y se convirtieron en la infamia del deporte profesional por dejarse ganar la Serie Mundial a cambio de dinero.



El uso ilegal de esteroides anabólicos y sustancias similares, según Vincent, es “la peor de las trampas”. Él cree que es imperativo que el béisbol de Grandes Ligas “tome la ruta de la moral” sobre este asunto y, con palabras y acciones, deje en claro que el béisbol no tolerará el uso de esteroides y otras drogas “para mejorar el rendimiento”, agrega.



Después de dar a conocer una lista de más de 80 peloteros que fueron identificados en el reporte como consumidores de substancias prohibidas, Mitchell en su reporte admite que no tuvo ningún tipo de colaboración por parte del sindicato y de los profesionales.



“Identificamos a algunos jugadores que fueron atrapados en este intento por conseguir una ventaja competitiva”, subraya el reporte. “Algo que no debe ser permitido nunca más”.



También admite que podrán surgir más nombres a través de otras investigaciones, especialmente las relacionadas con la justicia, pero sin que cambie para nada la descripción que se ha hecho en el reporte sobre el grave problema del dopaje dentro del béisbol profesional.



“Otras investigaciones sin duda encontrarán más nombres y darán más detalles, pero es poco probable que eso cambie significativamente la descripción de la ‘era de esteroides’ del béisbol que se cubre en este reporte”.



El ex senador Mitchell fue comprensivo cuando dijo que “entendía” las razones por las que el sindicato no había cooperado con su investigación, pero dijo que sería el comisionado Selig el que tendría en sus manos las decisiones que hagan posible la recuperación de la imagen de “limpieza” que debe existir en el deporte pasatiempo nacional.