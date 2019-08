Muchos ausentes, asegura Canseco

NEW YORK / ESPN



Cuando José Canseco intentó entrar a la conferencia de prensa del Reporte Mitchell el jueves, el hombre más mencionado en esas 409 páginas no fue bienvenido.



Los oficiales de Grandes Ligas no lo dejaron entrar bajo el argumento de que era un evento “sólo para los medios”.



El ex toletero de los Atléticos de Oakland no insistió y tampoco se mostró sorprendido por lo que escuchó del reporte.



“Es un golpecito en la mano”, dijo Canseco a Fox Business Network. “El reporte no probó nada. Sólo probó lo que ya sabíamos”.



El nombre de Canseco aparece 105 veces en el reporte Mitchell, más que el de Barry Bonds (103) o el de Roger Clemens (82). En total, el reporte de 409 páginas identificó 86 nombres, pero el de Clemens fue el simbólico.



“Yo vi la lista de jugadores, y definitivamente hay muchos jugadores ausentes”, dijo. “No sé qué fue lo que lograron o qué es lo que están tratando de comprobar”.



Al preguntársele sobre los jugadores que no fueron incluidos, Canseco dijo lo siguiente sobre Alex Rodríguez: “Lo único que puedo decir es que el Reporte Mitchell está incompleto. No puedo creer que su nombre no estaba en este reporte”.



Canseco fue uno de los primeros que admitió haber usado esteroides en su libro de 2005 llamado “Juiced”. En el libro, Canseco dio nombres de otros jugadores que alegadamente usaron esteroides, incluso el de su compañero de equipo Mark McGwire.



En el Reporte Mitchell, Canseco es identificado como el primer jugador del cual se especuló públicamente sobre el uso de esteroides. En 1988, el escritor del diario Washington Post, Thomas Boswell, reclamó que Canseco fue “el ejemplo más conspicuo de un jugador que se hizo grande con esteroides”.



Canseco, tras tener la primera temporada en que un jugador acumuló 40 vuelacercas y 40 bases robadas en la historia del béisbol, rechazó haber usado esteroides en aquel momento. Canseco ganó el premio de Jugador Más Valioso de la Liga Americana ese año.



Su tono cambió en el libro, en el que habla sobre su uso de esteroides anabólicos y la hormona de crecimiento humano (HGH, por sus siglas en inglés), y reclamó que el dopaje estaba rampante en la liga.



De acuerdo con el Reporte Mitchell, el ex dirigente de Oakland Tony La Russa le dijo al programa “60 Minutes” en 2005, que Canseco se burlaba de cómo otros jugadores gastaban su tiempo en el gimnasio, y cómo él no tenía que hacerlo gracias al otro “ayudante”.



“Tú sabes, la forma fácil”, dijo La Russa.



En aquel momento, Dave McKay, entrenador de Oakland de 1984 a 1995, le dijo al diario Toronto Sun: “Teníamos un jugador que hablaba de esteroides y era José. La pregunta más frecuente que se me preguntaba era: '¿No me voy a poner muy grande, o sí?’”.



Durante una entrevista relacionada con el reporte, sin embargo, La Russa y McKay dijeron que no tenían conocimiento directo del uso de esteroides de Canseco.