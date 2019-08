Presidente Bush rechaza juicio apresurado a beisbolistas

El presidente de Estados Unidos, George W Bush, dijo el viernes que las revelaciones sobre dopaje en las Grande Ligas podrían contribuir a la extinción de la "era de los esteroides", al tiempo que advirtió la necesidad de no apresurarse en juzgar a los jugadores.



"Pienso que lo mejor es que no apresuremos conclusiones sobre los jugadores aunque podemos interpretar que los esteroides han ensuciado el juego", dijo Bush a la prensa en la Casa Blanca.



El presidente tocó el tema del dopaje en el béisbol luego de la revelación contenida en un informe de 300 páginas, confeccionado por el ex senador George Mitchell.



En ese documento aparecen en infracción alrededor de 80 jugadores, algunos de los cuales superestrellas en las Ligas Mayores.



Varios de esos peloteros negaron de plano las acusaciones contenidas en el informe Mitchell, que identificada a docenas de jugadores como consumidores de esteroides durante la última década, entre los cuales los astros Barry Bonds y Roger Clemens.



"Soy un fanático del béisbol. Me gusta el deporte (...) Como a muchos aficionados me preocupa el tema de los esteroides y tanto los jugadores como los propietarios (de las franquicias) deben tomar el informe Mitchell en serio", dijo Bush.



"Espero que este informe permita dejar atrás la era de los esteroides", añadió Bush, ex propietario de un equipo.



El jefe de estado recordó que ya había mencionado el problema en su discurso anual ante el Congreso en 2004 al valorar el impacto que pueden tener las acciones de los atletas profesionales en la juventud.