¡Caos entre Fieras!

Más allá de lo grandioso que fue el juego en el que el Bóer superó 5x4 a las Fieras del San Fernando, la gran historia en la jornada de ayer no estuvo en los hechos en el terreno, más bien fuera de éste, con los eternos problemas entre “Directiva-Peloteros”.



Tras el desafío, que tuvo un final grandioso y que hizo que el público opinara positivamente del espectáculo, siguió lo triste… Un grupo de peloteros en las Fieras anunciaron que para hoy no habrá juego en el Estadio Nacional ante el Bóer.



Con la noticia de los jugadores, la directiva respondió con el despido del coach Hubert Silva, quien fue calificado como el gestor intelectual de la rebelión interna que experimenta el team de Masaya.



Las razones o explicaciones son muchas. Se dice que los jugadores no quieren recibir el salario que les corresponde porque están en desacuerdo en cómo la directiva ha tratado a los peloteros.



Otra de las versiones es que los peloteros extranjeros no estuvieron de acuerdo en que su paga esta quincena fuera a través de un cheque, y que les sugirieron que los cambiaran hasta el lunes.



Ofilio Castro, Capitán del Equipo de las Fieras, dijo que se trata de apoyar una sola causa, y es garantizar a todos los peloteros de las Fieras su salario en la fecha que realmente corresponde.



“Ellos (los directivos) se presentaron diciendo que tienen el salario de los peloteros nacionales, no así de los extranjeros, por ello es que todos nosotros no jugaremos hasta que nuestros compañeros reciban también su dinero”, argumentó Castro.



El jugador garantizó la no presencia de los peloteros de Masaya al juego de hoy. Como también dijo que los jugadores en global estarán apoyando a Hubert, porque su separación es injusta.



Sin embargo, se conoció que personas como el Presidente del Bóer, Bayardo Arce, estaba realizando algunas gestiones para que el juego se realizara a las 12 del día, y así los directivos de Masaya tuvieran chance de hacer las gestiones respectivas con el cheque de los peloteros extranjeros.



Ésta fue la nota triste de la jornada de ayer en la Liga, luego que las Fieras y Bóer realizaran un espectacular encuentro, que tuvo como resultado otra gran victoria de los capitalinos.



Ojalá lleguen a acuerdos positivos y se juegue hoy. De lo contrario, hasta el Campeonato, que está atractivo, podría verse en peligro.