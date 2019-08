Final impredecible

Diriangén y Real Estelí salen hoy a las tres de la tarde al engramado del “Cacique Diriangén” en busca de los primeros tres puntos que los acerque al título del Torneo de Apertura 2007.



Todo ha quedado atrás, no vale lo realizado en la etapa regular, y en dos desafíos se jugarán el todo por el todo.



Será un duelo bien condimentado, por un lado la organización y fantasía del conjunto diriambino y, por el otro, el bloque compacto y heterogéneo de los estelianos.



Ambos clubes salen a la cancha con toda su personalidad y su fútbol, tratando de pegar primero, pero línea por línea lucen parejos. Muy difícil fijar un favorito.



Tanto el campeón como el retador tienen una estructura moderna, sólida y su fútbol no depende de los caprichos del balón, sino del dominio y el buen arte de conducirlo por el sendero correcto. Se trata de la mejor defensa - Estelí - y uno de los mejores ataques de la liga - Diriangén- lo que agrega más pimienta al encuentro.



Diriangén no descansa confiando en la leyenda de su gran plantel. No pretende ganar por sus títulos ni por sus estrellas, quiere ganar trabajando en el terreno de manera más convincente. Con Hoogly Corrales, Silvio Avilés y Armando Reyes marcando sin obsesión defensiva, sino con orden, inteligencia y disciplina.



Ellos le darán el vigor necesario atrás, dejando a César Salandia, Raúl Leguías y Gabriel Álvarez con toda seguridad irse al ataque.



Para el Estelí queda claro que cuando se enfrentan al Diriangén se transforman y realizan su mejor juego. Siempre van hacia delante resolviendo la jugada sin complicarse, porque cuentan con personal capaz de cambiar la historia en un encuentro.



La sólida defensa permite al equipo norteño irse al ataque desde la media cancha, con jugadores con la calidad y astucia para recuperar, crear y abastecer a los delanteros, como el hondureño Elmer Mejía, Franklin López y Aníbal Martínez.





Posibles alineaciones

Diriangén: Denis Espinoza, Hoogly Corrales, Donald Parrales , Silvio Avilés, Remy Vanegas, Kesler Rizo, Armando Reyes, Marcos Méndez, Gabriel Álvarez, Raúl Leguías y César Salandia. Sistema 3-4-1-2

Real Estelí: Carlos Mendieta, Juan Pablo Chacón, Jaime Ruiz, Marvin Molina, Elmer Mejía, Franklin López, Eliú Zeledón, Sergio Rodríguez, Aníbal Martínez, Ricardo Vega y Rudel Calero. Sistema 3-5-2.





Árbitros: Central, Noel Vega. Asistentes: Hugo Calero, Luis Aburto; Cuarto árbitro, Donald Campos