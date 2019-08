Decidió Williams

Un juego que se le escapaba de las manos al Bóer fue recuperado en el noveno inning, cuando Clyde Williams por segundo día consecutivo decidió, conectándole hit empujador al relevista Oswaldo Mairena, y el Bóer ganó cinco carreras por cuatro.



“Oye, estos juegos son para recordarlos por mucho tiempo”, dijo Lourdes Gourriel, tras el impactante triunfo.



Luego de dominar el encuentro 3x0 durante siete episodios, gracias a una espectacular labor del zurdo Brian Rodaway, el Bóer tembló por la reacción ofensiva del San Fernando, que ante los relevistas Víctor Duarte y Gonzalo López logró rally de cuatro carreras en la baja del octavo inning, sobresaliendo un jonrón con uno a bordo de Jimmy Hurst.



“No hay duda que eso es terrible. Especialmente porque te dejan contra la pared dependiendo de tres outs para no perder. Pero sólo un equipo con casta puede reaccionar”, dijo Gourriel.



En la alta del noveno, el Bóer con un out volvió a funcionar con el madero. Estuvieron a un out de la derrota, cuando con corredor en segunda, Jimmy González con sencillo al izquierdo empató el juego a cuatro. Hubo sencillo del emergente Marlon Abea, y Clyde Williams ligando hit ante Oswaldo Mairena dio ventaja al Bóer 5x4.



En el cierre del noveno, Renato Morales disparó hit con un out en la pizarra. Víctor Gutiérrez negoció boleto y Bernadina se embasó por sencillo dentro del cuadro para llenar las bases.



Ofilio Castro, el más temible de los artilleros de la Liga, llegó al plato, pero en medio de una gran conexión ante el pitcheo del relevista Gustavo Martínez, fue víctima de una gran jugada de doble-play, iniciada por Clyde, quien cortó una línea de aire que atentaba con filtrarse al jardín derecho.



“Las dos cosas disfruté al máximo. Haber disparado el batazo que dio el triunfo al equipo, y haber iniciado el doble-play que mató por completo a las Fieras”, dijo Clyde.



Con el triunfo, el Bóer ganó esta serie de fin de semana ante las Fieras y se alejaron aún más de ellas, quienes son sus más cercanos perseguidores.