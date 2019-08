Pavlik, púgil del año

Tomado de Overhandright.com



Los fanáticos del boxeo tenían un buen año en 2007. Los campeones mundiales como JermainTaylor, Vic Darchinyan y Jean Marc Mormeck fueron abrumados y noqueados en camino a la pérdida de sus títulos. Había múltiples combates dignos de mención para la pelea del Año, Vásquez vs. Márquez I y II, Díaz vs. Freitas, Pavlik vs. Taylor, Mosley vs. Cotto, por nombrar algunas. Vimos el surgimiento de nuevos campeones, así como estrellas potenciales del deporte, como Nonito Donaire, Kelly Pavlik, Paul Williams y David Haye. A futuros salón de la fama como Manny Pacquiao, Joe Calzaghe, Bernard Hopkins y Floyd Mayweather Jr. continuando sus caminos ganadores y cimentando más su lugar entre el más grande de todos los tiempos.



Ahora cuando los fanáticos del boxeo centran su atención en un nuevo año de peleas por venir intentaremos resumir lo mejor de la ciencia dulce en 2007.





Peleador del año: Kelly Pavlik

El fuerte joven de Ohio demostró que su estado de contendiente no era ninguna casualidad, derribando al autoritario Edison Miranda. Hasta la pelea con Miranda Pavlik era considerado un desvalido, que sería probado para finalmente ser desgastado por el fuerte colombiano. Su impresionante victoria sobre Miranda lo condujo a un enfrentamiento con el campeón invicto de peso welter Jermain Taylor. A diferencia de su pelea con Miranda, Pavlik se pensaba una seria amenaza para Taylor. Taylor lanzó todo sobre Pavlik temprano en la pelea consiguiendo una caída en el segundo round. Pavlik venció el recuento, sobrevivió al round y pasó a desarmar a Taylor con el resultado, siendo un KO en el séptimo round y un nuevo ampón del mundo en peso medio. Eliminando a un contendiente superior y al campeón del mundo por nocaut técnico, Kelly Pavlik tiene las credenciales y merece ser el peleador del año 2007 .





Mención honorífica:

Miguel Cotto y Floyd Mayweather Jr.





Cotto derrotó a Zab Judah y a Shane Mosley

Mayweather Jr.. venció a Oscar De La Hoya y a Ricky Hatton



La pelea del año:

Rafael Márquez versus Israel Vásquez II

El 2007 ha sido un año cargado de grandes peleas, pero una que destaca para mí es Márquez versus. Vásquez II. En una división (límite de 122 libra) que no necesariamente consigue la atención que los Welters y pesos medios tienen, Márquez y Vásquez están arriba en su competición y ambos son reconocidos como mejores peleadores libra por libra. Tuvimos la suerte de ser testigos de eso enfrentándose dos veces en 2007 con ambas peleas terminando con un campeonato cambiando de manos y un KO. Mientras la primera pelea tenía fuegos artificiales y una caída , la segunda se destacó porque Vásquez podía terminar el trabajo en el ring, a diferencia de la primera pelea, que duró un round largo pero tuvo que ser detenida debido a que Vásquez sufría de una nariz rota y su incapacidad para respirar. En el combate de revancha Márquez y Vásquez intercambiaron golpes con violencia y abriendo un corte sobre el ojo derecho de Márquez y dejando a Vásquez con cortes sobre ambos ojos. Ellos continuaron intercambiando golpes, dos punchers poderosamente precisos, hasta que Vásquez aterrizara un gancho de derecha que dañó a Márquez y lo enviara a la lona. Márquez se levantó pero Vásquez olió sangre, y lanzó de una ráfaga de golpes que causó que la pelea fuera parada después de impresionantes y brutales seis rounds. Un nuevo combate ha sido especulado y sólo de pensarla tiene a los fanáticos del boxeo babeándose.





Mención honorífica:

Kelly Pavlik vs. Jermain Taylor

Kelly Pavlik derrotó a Jermain Taylor para hacerse el campeón de peso medio. Un gran combate en el cual ambos hombres visitaron la lona y tenía toda la acción y cambios de golpes que cualquier fanático podría esperar. Pavlik fue atontado y derribado en el segundo round y se encontró haciendo todo en su poder sólo para sobrevivir. Se defendió y ganó por un nocaut técnico en el séptimo asalto dentro de una agitada pelea violenta.





KO del año:

Nonito Donaire vs. Vic Darchinyan

En una pelea que nadie esperaba que Darchinyan perdiera, Nonito Donaire devastó al campeón con un punch, un gancho de derecha en un KO que Vic nunca vio venir. Darchinyan se desplomó en la lona, y aunque trató de vencer el recuento, estaba tan sacudido que casi se cayó otra vez sobre las sogas cuando él intentaba levantarse. El brutal KO de Darchinyan, un artista el mismo del KO, ha puesto a Donaire sobre el mapa y lo ha hecho un peleador temido en las 112 libras.





Mención Honorífica:

Darnell Wilson vs. Emmanuel Nwodo y Kermit Cintron vs. Walter Matthysse

Darnell Wilson martillo absolutamente a Emmanuel Nwodo, que lo plegó como una silla de césped con un KO que era tan vicioso como asustadizo.



Kermit Cintron golpeó duramente a Walter Matthysse, que estaba fuera sobre sus pies, con un combo devastador que dejó a Matthysse inmóvil.





La sorpresa del año:

Ivan Calderón contra Hugo Cazares

Iván Calderón entró a la pelea como un desvalido invicto. Hugo Cazares era el más grande, defendiendo su campeonato se suponía que iba a reducir a Calderón y exponerlo como nada más un campeón de papel cuidadosamente encaminado. Calderón había encontrado su gran zancada como el jefe de los pesos mínimos por poner un boxeo con recursos limitados y poner más idea que movimiento en las 108 libras, que juntó con su falta golpeo de poder (solamente 6 K.O. en 30 peleas profesionales) significaría el desastre. Calderón les demostró a todos que estaban equivocados con un boxeo maravilloso y con contundencia golpeó al campeón de peso mosca por puntajes de decisión dividida de 111-116, 115-112 (2), para tomar el título.





Mención honorífica:

José Santa Cruz vs. Joel Casamayor

Tuve que incluir esta parodia por decisión donde a Santa Cruz le fue robado el campeonato ligero que tan duramente había ganado en el ring. Una decisión que le fue concedida a Casamayor (114-113 (2), 113-114), quien fue derribado en el primer asalto y no hizo más que retroceder sin conseguir algún golpe efectivo. La WBC por suerte ha ordenado un nuevo combate de revancha y si esto es algo parecido como el primer combate Santa Cruz debería tener puesta el cinturón de campeonato que por derecho gano en noviembre.





Prospecto del año:

Andre Berto

Berto se anotó victorias sobre Martinus Clay, Cosme Rivera y David Estrada en 2007. El prospecto mejoro rápidamente su registro perfecto a 20-0 (17) y sus victorias sobre Rivera y Estrada eran sus pruebas más duras hasta la fecha. El proceso de aprendizaje es diferente para cada peleador y a menudo la verdadera prueba consiste en cómo ellos se recuperan de una adversidad dentro de una pelea. Berto no ha experimentado la amargura de la derrota, pero sufrió su primera caída como un profesional en su pelea con Rivera. Fue atrapado desbalanceado y nunca pareció en peligro, probablemente más sorprendido que realmente lastimado. Se recuperó ganando una fácil decisión entonces rápidamente destruyo al duro David Estrada por nocaut técnico en 11 rounds en su muy próxima pelea para reclamar el título de peso Welter de la NABF. Berto entró en la pelea con Estrada sintiendo que todavía tenía mucho que demostrar y demostró que el había estado trabajando mucho en su preparación pareciendo más afilad que otras veces contra su adversario más peligroso.





Mencion honorífica

James Kirkland

Kirkland continuó su asentimiento a través de las filas de la división de los pesos medios ganando todas sus cuatro peleas en el 07 ’, con tres llegadas por la vía del KO. Dirigió su récord a 21-0 (18), deshaciéndose de Billy Lyell, Ossie Duran, Mohammad Said y Allen Conyers. Él continúa aumentando constantemente en la competición y parece listo para un 2008 grande.