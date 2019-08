¿Cómo apretar tuercas?

ESPN.- En medio de tanto alboroto, se hacen varias recomendaciones para investigar alegatos de posesión y uso de drogas para mejorar el rendimiento.



• El Comisionado debería establecer un Departamento de Investigaciones.



• La oficina del comisionado debería cooperar de manera más efectiva con los organismos de justicia.



• La oficina del comisionado debería utilizar los poderes de las franquicias, como empleador, para investigar violaciones.



• Todos los equipos deberían tener políticas claras, escritas y bien publicitadas, para reportar información respecto a violaciones relacionadas con el uso de sustancias para mejorar el rendimiento.



• La oficina del Comisionado debería exigirle a todos los equipos de Grandes Ligas y Ligas Menores, que establezcan un sistema para verificar cada paquete que los jugadores reciban en las instalaciones del club.





Recomendaciones que no requieren tocar el convenio colectivo de trabajo:

• Investigaciones sobre potenciales empleados de cada equipo.



• Controles de drogas al azar para los empleados.



• Una línea telefónica para reportar pistas anónimas.



• Los mejores prospectos del draft deberían someterse a controles antidopaje antes del sorteo.





Recomendaciones sobre la educación:

• El diseño e implementación del programa educativo debería estar coordinado con el Administrador del Programa Independiente.



• Los programas durante los entrenamientos de primavera deberían incluir conferencias testimoniales y presentaciones de otros oradores.



• Explicar los riesgos para la salud en contexto y educar sobre métodos alternativos para alcanzar los mismos resultados.



• Los jugadores necesitan entender los efectos no relacionados con la salud de comprar drogas para mejorar el rendimiento a vendedores callejeros y "Farmacias de Internet".



• Mostrar de manera prominente carteles sobre la prevención del uso de drogas para mejorar el rendimiento.





Recomendaciones respecto a cambios en el programa de drogas:

• El programa debería ser independiente.



• El programa debería ser transparente.



• Debería haber controles de drogas no anunciados durante todo el año.



• El programa debería ser lo suficientemente flexible como para incluir mejores prácticas mientras se desarrollan.



• El programa debería continuar respetando los derechos legítimos de los jugadores.



• El programa debería estar adecuadamente financiado.



"Estas recomendaciones están diseñadas para trabajar en combinación una con otra para crear un nuevo ambiente, uno que sea más agresivo en eliminar el uso de drogas que mejoren el rendimiento, sin dejar de proteger los derechos de los jugadores", dijo Mitchell. "Creo que los principales beneficiarios de estas reformas serán la mayoría de los jugadores de las Grandes Ligas que juegan limpio y siguen las reglas. Estos jugadores han sido perjudicados al tener que enfrentarse contra violadores que sacaron una ventaja injusta y al exponerse a que sus logros sean puestos en duda en forma frecuente. Los jugadores limpios de las Grandes Ligas merecen algo mejor que esto".





Otras recomendaciones:

"Todas estas recomendaciones son potenciales", dijo Mitchell. "El tema de las pruebas obligatorias y no anunciadas, el paso más importante para combatir este problema, fue retrasado por años debido a la oposición del sindicato de jugadores".



"Prolongar este debate no resolverá nada; cada parte querrá mantener más aun su posición. Sino que podría seriamente afectar lo que creo es una necesidad crítica: que todos en el béisbol trabajen juntos para divisar e implementar las estrategias más fuertes posibles para combatir el uso ilegal de drogas que mejoran el rendimiento, incluyendo las recomendaciones en este reporte".



"Le ruego al Comisionado que no imponga castigos contra aquellos jugadores que violaron las reglas en el pasado, incluidos los jugadores nombrados en este reporte, excepto en los casos que sea extremadamente necesario para mantener la integridad del deporte. Hago estas recomendaciones sabiendo que son totalmente válidas".