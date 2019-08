Al arbitraje

Llegando a la fecha límite para ofrecer contratos a jugadores sin firmar con menos de seis años de tiempo del servicio, los Medias Rojas decidieron ofrecer arbitraje a 20 de los 21 candidatos en su roster de 40 hombres, entre ellos al nicaragüense Devern Hansack, dejando fuera a Brendan Donnelly como un agente libre. Donnelly, a quien los Medias Rojas estaban tratando de contratar mientras se rehabilita de una cirugía de “Tommy John”, puede firmar contrato con cualquier otro equipo ahora, aunque puede regresar a Boston.



Entre los principales colaboradores a los que le hicieron una oferta están Manny Del Carmen, Jonathan Papelbon, Jon Lester, Dustin Pedroia, Jacoby Ellsbury, Y Kevin Youkilis. Los otros jugadores elegibles para arbitraje eran Craig Breslow, Clay Buchholz, Bryan Corey, Devern Hansack, Kyle Jackson, Javier López, Edgar Martínez, David Pauley, Kyle Snyder, Dusty Brown, George Kottaras, Chris Carter, Argenis Díaz, y Brandon Moss. Cualquier jugador que no se le ofrece arbitraje se convierte en un agente libre.



Donnelly, de 36 años, no regresará al montículo antes de agosto, cuando la rehabilitación por lo general toma 12 meses. Donnelly vino a los Medias Rojas de los Ángeles en diciembre de 2006, después de irse con récord de 2-1 con una efectividad de 3.05 en 27 apariciones antes de la lesión. El probablemente firmaría un trato de muchos años, cuando un contrato de un año no causaría mucho revuelo en la inversión de un equipo.