Pettitte se disculpa

Nueva York / EFE

El lanzador de los Yanquis de Nueva York, Andy Pettitte, reconoció haber usado la hormona del crecimiento humano, una sustancia actualmente prohibida por las Grandes Ligas.



Sólo dos días después de que se diera a conocer el Reporte Mitchell, en el que está incluido el nombre de Pettitte, entre otros 85 peloteros, incluido el de su ex compañero y amigo personal el también lanzador Roger Clements, Pettitte consintió que hizo uso de la hormona.



Dijo que después de una lesión que tuvo en el codo utilizó la hormona para su más rápida recuperación, en 2002, en su octavo año como profesional de las mayores.



El serpentinero, que logró registro de 13-5 y promedio de efectividad de 3.28 en el año en que reconoció haber usado la hormona, dijo que hizo uso de ella en dos ocasiones.



"Si lo que hice fue un error, me disculpo", dijo Pettitte a través de un comunicado.



En ese documento indica que "acepto mi responsabilidad por lo que sucedió en aquellos dos días".



Pettitte solicitó a Brian McNamee, el entrenador que compartía con Clemens, que le ayudara con la hormona del crecimiento humano mientras él estaba en la lista de lesionados al principio de temporada, de acuerdo con el Reporte Mitchell, que asegura que McNamee recomendó a Pettitte inyectarse entre dos y cuatro veces.



En el documento que dio a conocer el lanzador, indica que "yo había oído de la hormona de crecimiento humano, y que podría ayudarme a sanar más rápidamente de mi codo".



"Sentía la obligación de regresar a mi equipo lo más pronto posible, por esa razón, y sólo por esa razón, usé la hormona durante dos días", dijo.



El serpentinero agrega que "aunque no estaba actuando contra las normas del béisbol, no me sentía a gusto con lo que estaba haciendo, y dejé de hacerlo".



El comunicado de Pettitte indica que "eso fue todo, dos días de mi vida, dos días en toda mi carrera, cuando estaba lastimado y en la lista de lesionados. No estaba buscando tomar ventaja de nada, lo que buscaba era sanar".



Agrega que "he tratado de hacer las cosas de la manera correcta en mi toda mi vida", y pidió que "pongan esos dos días en el contexto apropiado de la situación. La gente que me conoce sabe que estoy diciendo la verdad".



Pettitte jugó nueve temporadas con los Yanquis antes de lanzar para los Astros de Houston, de 2004 a 2006, para regresar al equipo neoyorquino en 2007.



El lanzador tiene marca de por vida de 201-113, en sus 13 temporadas en las Grandes Ligas.