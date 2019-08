Ofilio fue derribado

Entre las tantas frustraciones que generó la serie de fin de semana para el San Fernando ante el Bóer, llamó la atención el artillero Ofilio Castro, quien se precipitó ante el pitcheo indio y cedió el liderato de bateo.



Para Castro, las frustraciones fueron dobles. La presión y la angustia de los primeros dos encuentros, y por supuesto, la satisfacción que le generó la victoria de ayer en Managua.



“Lo mejor para mí es ganar. No puedo obviar que me encanta batear bien, porque ése es el sentido de los bateadores, pero lo principal para mí es que mi equipo salga victorioso”, dijo Castro.



Frente al pitcheo del Bóer no le fue bien y su promedio, que era de .392 entrando al juego del viernes, al final de la jornada de ayer bajó hasta .367 puntos, cediéndole el lugar a Manuel Mejía, quien presenta ahora .372 para ser el nuevo líder de los bateadores.



“En realidad el cetro de bateo no me quita el sueño. Tampoco los cuadrangulares ni las empujadas. Lo que busco es cómo ganar. Yo me frustro cuando bateo bien y el equipo no gana. En cambio, me siento complacido si el team sale victorioso aún cuando no bateo”, dijo el pelotero.



El pelotero de las Fieras dijo también no hacer mucho caso a los comentarios que lo elogian como el mejor bateador de Nicaragua.



“No dudo que es satisfactorio cuando alguien reconoce tu trabajo, pero lo que quiero decir es que no me quiero meter eso en la cabeza. Mi obligación es trabajar fuerte para obtener estos resultados. Sólo así haré mi sueño realidad”, culminó diciendo.





¿León se desgrana?

Luego de la barrida que le aplicó el Chinandega a León, rumores surgieron de que la tropa de Henry Roa se desprendería de la mayoría de los jugadores extranjeros, y sólo se quedarían con los seis que manda la Liga y que serían los más baratos.



Estando a 12 juegos del primer lugar y a ocho del segundo, esos rumores toman fuerza, aun cuando la Gerente General del club, Doña Maritza Cordero, descartó todo ello y llamó de “especulaciones solamente” las que andan en el ambiente.



“Siempre pasa eso con los equipos que están a punto de sucumbir. Pero quiero decir que no tenemos planeado hacer nada de ello. Sólo Reynaldo García se marcha, pero es por prescripciones médicas, no por lo que andan especulando”, dijo doña Maritza.