Bravo y soca

Para quienes se preguntaban, ¿cómo hay que lanzarle al Bóer para derrotarlo?, Diego Sandino tiene la respuesta. Vayan y consúltenle.



El derecho fernandino pareció un artista del montículo ante el “monstruo” Bóer.



Con sus rectas, curvas y sliders, pintó un cuadro imposible de igualar. Fue tequioso en los detalles de la obra. Casi perfecto. El panorama presentado lo convirtió en un gigante robándose el show, mientras que los contrarios eran reducidos a la mínima expresión. Nadie se fijó en ellos.



“Cuando estoy sobre la loma, así pasa siempre, yo me robo el show”, dijo Diego, luego de ocho grandiosas entradas ante el Bóer, siendo la gran figura de las Fieras en la victoria 7x1. “Que me disculpen los otros, pero… yo soy el mejor de la Liga”, añadió.



Diego llegó a ocho triunfos sin derrotas. La admiración del público hacia él llegó a un nivel más alto, porque demostró su casta, coraje y carácter ante el temible Bóer. Sandino se confirmó sencillamente como el “número uno”.





¿Te sorprenden los resultados que estás atravesando?

“Me he preparado para esto. Yo confío en mis facultades. Siempre digo que voy a ganar y lo logro. Creo que la fe en mí mismo y la buena preparación que tuve, han bastado para los resultados que he experimentado”.





¿En medio de tu joya monticular, ha sido el Bóer el equipo más difícil para imponerte?

“No quiero ser jactancioso o algo así, pero te diré que a ninguno de los equipos he sentido difícil. Ni el Bóer, León o Chinandega. Todos han sido fáciles de vencer. Sé que esto no puede caer bien, pero es la verdad, si no que revisen las estadísticas”.





Dominar tan fácil a los artilleros contrarios, ¿cuál ha sido la fórmula?

“Creo que mi amplia ventaja sobre ellos, es el asunto astucia. Yo sé cuál pitcheo les hace daño, cuál lanzamiento ellos no esperan. No crean que mi dominio es sólo con base en el aspecto físico, le doy mucho crédito a la forma como estoy sobre ellos mentalmente. Ha sido una combinación de todo, creo yo”.





¿Antes de cada salida, vos tenés una idea o un plan de trabajo ante la ofensiva contraria?

“Cuando uno de mis compañeros está en la loma, y yo en el dogout, siempre me van a ver con una libreta y un lápiz viendo los errores o los aciertos que realizan ante los artilleros. Todo es producto de un plan y mucha disciplina. Le doy gracias a Dios que todo me está saliendo bien”.