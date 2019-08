Santana busca 140 millones

La posibilidad de ver a Johan Santana convertido en el pitcher mejor pagado del béisbol es muy fuerte. Con sus impresionantes credenciales, Santana anda en busca de 140 millones por un trayecto de siete años. Él estaría cobrando 20 millones anuales.



Se informa que los Yanquis y los Mellizos han tenido un par de “conversaciones breves” recientemente, y el vicepresidente senior de los Yanquis, Hank Steinbrenner, dijo el viernes que la posibilidad de conseguir a Santana estaba abierta para que los Yanquis concreten un trato.



“Depende de Minnesota y lo que quieran hacer con él”, dijo Steinbrenner, según el Daily News. “En cuanto a mí, aún no lo sé. Ha habido un par de conversaciones breves. La puerta no está cerrada”.



Santana, un zurdo que cumple 29 años en marzo, tiene un récord de 93-44 con una efectividad de 3.22 en ocho temporadas de ligas mayores, y se le deben 13.25 millones el año que viene.



Steinbrenner discutió un reporte en el *Minneapolis Star-Tribune*, que decía que el agente de Santana le ha dicho a los equipos interesados como los Yanquis, los Medias Rojas de Boston y otros, que Santana requerirá una extensión de siete años de un valor de 140 millones. Probablemente Santana quiera una extensión a cambio de despedir su cláusula de no-intercambio.



“Los Mellizos no nos han comentado acerca de los 140 millones”, dijo Steinbrenner, según el Daily News. “No hemos hablado con su agente directamente. No podemos. Y Minnesota no va a llamarnos para decirnos”.



Los Medias Rojas han ofrecido reiteradas veces un paquete que incluye a uno de sus mejores prospectos --Jon Lester, Clay Buchholz y Jacoby Ellsbury--, pero sólo uno.



Los Yanquis habían propuesto intercambiar al lanzador Phil Hughes, al jardinero central Melky Cabrera y un prospecto de nivel medio por el dos veces ganador del premio Cy Young. Mientras que el lanzador Joba Chamberlain fue calificado como intocable, Steinbrenner está haciéndose la idea de perder a Hughes.



“Eso es algo que tendré que decidir”, dijo Steinbrenner, según el Daily News. “En el futuro cercano, estamos en una situación de no perder nada a decir verdad”.