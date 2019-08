¿Qué le ofrecen?

A juzgar por el año pasado, los Medias Rojas de Boston fueron responsables que Devern Hansack no haya estado más tiempo en Grandes Ligas. En el futuro eso puede cambiar.



Estar en el grupo 40, haber recibido una oferta de contrato y entrar en el arbitraje sólo revela el interés de los Medias Rojas, sin embargo, ese interés no está dirigido a pertenecer a la rotación de abridores e incluso de quedar en el grupo de 25 al comenzar 2008.



Lo único cierto en todo este movimiento administrativo es que Hansack ganará más dinero que el año pasado.



¿Cuánto le ofrecen?. No se sabe, pero seguramente Boston le ofrecerá un contrato por más dinero, es decir, más del salario mínimo, que tenía el año pasado. El agente de Hansack obviamente pedirá un poco más, aunque se considera que antes de ir con un juez, se pondrán de acuerdo en una cifra intermedia que deje conforme a las dos partes.



Eso no obliga a Boston a dejarlo en el equipo, puede volver a la Triple A en abril o ser parte de un cambio. Lo único seguro es que no peleará por un puesto en la rotación, pero puede tener una oportunidad como relevista medio ante la salida de Brendan Donnelly. En el mejor de los casos, Hansack puede quedarse como taponero medio con más dinero en su cuenta o ser parte de un cambio que lo ponga de cabeza en una rotación. Hasta el momento, los Medias Rojas no se lo han ofrecido a nadie, ni siquiera cuando se habló de entregar a varios prospectos a los Mellizos de Minnesota cuando querían a Johan Santana.



Si Boston no le ofrecía contrato a Hansack, se declaraba agente libre y quedaba a disposición de los otros 29 equipos. El agente de Hansack, comentó en un momento que al menos tres equipos estaban interesados en sus servicios, uno de ellos, los Azulejos de Toronto.